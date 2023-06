Un restaurant din centrul orașului Glasgow a fost forțat să se închidă după ce un roi uriaș de albine s-a adunat la intrare, scrie BBC.

Sute de albine s-au strâns duminică pe balustrada de la intrarea în restaurantul 63+1 din Glasgow. Patronii au fost nevoiți să închidă localul până luni seară, iar angajații au plecat acasă pe ieșirea de urgență.

„Sute de albine s-au strâns pe toată fațada clădirii”, a declarat managerul localului pentru BBC.

„Nu am idee ce s-a întâmplat, au sosit întâmplător și s-au așezat pe balustradă în aproximativ zece minute. Am fost nevoiți să închidem pentru că este evident un risc de siguranță, fiind atât de aproape de intrare.

Am pus un afiș prin care am explicat că a trebuit să închidem din cauza coloniei de albine de pe terasă. Dar tot am văzut unii oameni care s-au apropiat de ele și au încercat să le atingă, ceea ce probabil nu este o idee bună”, a mai afirmat acesta.

Femeia a pus o pubelă de gunoi lângă balustradă, pe care albinele s-au mutat treptat. Astfel, tomberonul a fost mutat de lângă intrare.

Deși a sunat la mai multe companii pentru a reuși să scape de albinele care i-au oprit afacerea, nimeni nu a putut ajunge în timp util. Miercuri urmează să vină câțiva apicultori pentru a vedea ce este de făcut.

„Deja m-am obișnuit cu ele acolo la cât au stat. Acum îmi este mai puțin teamă de ele. Totuși, e mental, nu am văzut așa ceva niciodată”, a mai spus ea.

Editor : I.C