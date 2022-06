Un soldat rus îi mărturisește mamei, într-o convorbire telefonică: Trei dintre băieții noștri au fost duși la Psihiatrie

Serviciul ucrainean de informații a prezentat stenogramele și înregistrarea unei conversații la telefon dintre un soldat rus în Ucraina și mama lui. Tânărul, aflat în așa-numita Republică Populară Donețk, i-a relatat greutățile prin care trece, atât fizic, dar mai ales moral. Trei dintre colegii săi au fost duși la spitale de psihiatrie, îi mărturisește soldatul rus mamei, în conversația presărată cu foarte multe înjurături.

- Alo!

- Alo! Salut! Cum ești acolo, iepuraș?

- Cum să fie, rău!

- Ce?

- Deja suntem minus 11.

- Gata, ai grijă de tine, iepuraș, mă auzi?

- Bine, dar cum să mă apăr? Uite, de curând cineva a tras în vesta antiglonț. Nu mai este bună. Mă auzi?

- Da, iepuraș, te aud.

- Sunt în șoc. Credeam că am murit, că s-a terminat. Au ajuns cioburi în burtă. Am verificat, văd că nu am răni. (...) La noi bat câmpii fără oprire și fără limite. M-am săturat. Poți pur și simplu să înnebunești. Poți să-ți ieși din minți aici. Băieții sunt duși cu pluta. Deja trei au fost trimiși în spitale de psihiatrie.

Editor : Luana Pavaluca