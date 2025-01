Unei femei din Marea Britanie i-au fost extirpate opt ​​organe din cauza unui cancer rar, iar după un an s-a întors la muncă

O femeie căreia i-au fost scoase opt organe după ce a fost diagnosticată cu un cancer rar s-a întors la muncă, relatează BBC.

Faye Louise, din Horsham, West Sussex (Marea Britanie), a început să-și planifice propria înmormântare după ce medicii i-au descoperit o tumoare la apendice în 2023.

Dar după „mama tuturor operațiilor”, ea a spus că nu mai are cancer și că se poate întoarce la muncă ca dispecer de zbor pe aeroportul Gatwick.

„Când mi s-a spus că nu mai există nicio urmă de boală, a fost cel mai mare cadou de Crăciun pe care l-aș fi putut primi”, a declarat ea.

Inițial, Faye spusese anul trecut că nu este sigură că va putea lucra din nou în această perioadă, dar acest lucru s-a întâmplat.

„Meseria este foarte solicitantă, dar îmi place aviația și sunt fericită că am revenit în acest rol”, a declarat ea pentru BBC Radio Sussex.

Femeia a început să aibă dureri în primăvara anului 2023, pe care le-a pus inițial pe seama problemelor menstruale, însă o ecografie a dezvăluit un chist ovarian.

Cu toate acestea, după o primă operație, ea a povestit că „a auzit temutul cuvânt «cancer»” și a fost diagnosticată cu pseudomixom peritoneu – o tumoare rară care provoacă acumularea unei substanțe asemănătoare unui jeleu în abdomen.

Deoarece tumora se rupsese, răspândind celulele canceroase în tot corpul, Louise a avut nevoie de o operație care presupunea îndepărtarea a opt organe.

Intervenția chirurgicală a inclus îndepărtarea splinei, vezicii biliare, apendicelui, ovarelor, uterului, trompelor uterine, buricului, a pliului care leagă stomacul și duodenul de alte organe abdominale - și o parte a ficatului ei, precum și chiuretarea diafragmei și a pelvisului ei.

Ea va fi nevoită să facă ecografii în luna noiembrie a fiecărui an.

„Așteptarea rezultatelor, din păcate, va face să am un Crăciun frumos sau, dimpotrivă, să mi-l distrugă. Trebuie doar să continuați să mergeți înainte și să nu renunțați niciodată. În unele zile am fost în adâncul disperării, dar de cele mai multe ori acum, am zile mai pozitive”, povestea ea după operație.

De atunci, ea s-a întors la muncă și a făcut donații pentru Cancer Research UK. De asemenea, a participat la „Cursa pentru viață” în Stanmer Park, Brighton, ca să adune fonduri pentru o organizație de caritate.

Editor : L.C.