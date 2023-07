Ungaria vrea ca UE să prelungească scutirea de care beneficiază MOL pentru rafinarea petrolului rusesc

Oficialii maghiari vor cere Uniunii Europene să prelungească, pentru un an, scutirea de la sancţiunile impuse Rusiei. Exepția permite companiei de rafinare Slovnaft, divizie a grupului ungar MOL, să exporte produse rafinate realizate din ţiţei rusesc, a declarat luni ministrul de Externe Peter Szijjarto.



La finalul unei reuniuni cu omologul său din Slovacia, Peter Szijjarto a spus că grupul energetic ungar MOL are nevoie de un an suplimentar pentru a finaliza investiţiile necesare la compania sa slovacă de rafinare Slovnaft, investiţii care ar permite acestei firme să poată face tranziţia la alt tip de petrol decât cel rusesc, transmite Reuters.



"Este nevoie de încă un an pentru a derula aceste investiții. De aceea, cerem UE să prelungească, pentru un an, scutirea de la regimul sancţiunilor care permite MOL şi Slovnaft, care este o divizie a grupului, să exporte spre Cehia produse rafinate din ţiţei rusesc", a spus Peter Szijjarto.



Grupul MOL deţine rafinării în Ungaria şi Slovacia, ţări fără ieşire la mare, dar care sunt alimentate cu ţiţei rusesc prin ramura sudică a oleoductului Drujba. Slovacia primeşte aproape tot ţiţeiul de care are nevoie din Rusia prin conducta Drujba, dar intenţionează ca în decursul acestui an să reducă ponderea ţiţeiului rusesc.



În luna aprilie a acestui an, preşedintele director general de la grupul MOL, Zsolt Hernadi, a spus că MOL intenţionează să finanţeze, cu fonduri de la UE, o parte din investiţiile cuprinse între 500 şi 700 milioane de dolari, care sunt necesare pentru ca rafinăriile sale Dunărea şi Slovnaft să utilizeze şi alt tip de petrol decât ţiţeiul rusesc Ural.



"Am dori să fim în măsură să decidem liber, la finele lui 2025, cu privire la când, cât de mult şi ce tip de petrol vrem să livrăm şi la ce rafinărie... la finele lui 2025 sau începutul lui 2026", a declarat Zsolt Hernadi.



Potrivit acestuia, anul trecut doar aproximativ 5% din petrolul utilizat de rafinăria Slovnaft a fost non-rusesc, însă acest procent ar urma să crească până la 30-35% sau două milioane de tone, la finele lui 2023.

