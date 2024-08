Va fi sau nu un război mai amplu în Orientul Mijlociu? Ambasadorul israelian: „Nu vom cere de la nimeni permisiunea de a ne apăra”

Va fi sau nu un război mai amplu în Orientul Mijlociu? Regiunea este de foarte mult timp cea mai instabilă zonă de pe glob, dar situația din prezent atinge cote noi de pericol. Războiul din Fâșia Gaza este departe de a fi închis. Atacurile dinspre Hezbollah și rebelii Houthi din Yemen se adaugă în ecuație, iar Iranul este furios pentru uciderea liderului Hamas, chiar în capitala Teheran. Despre ce urmează și ce explicații are Israelul pentru toate aceste situații, ne-a vorbit Reuven Azar, ambasadorul acestei țări la București, într-o nouă ediție a emisiunii Pașaport diplomatic.

Cristina Cileacu: Reuven Azar, ambasador al Israelului, bun venit pentru ultima dată în această calitate, la Pașaport Diplomatic, terminați în curând misiunea dumneavoastră în România.

Reuven Azar: Mulțumesc, Cristina, că m-ai invitat, mulțumesc pentru acest interviu.

Un atac care poate schimba regiunea

Cristina Cileacu: Dle ambasador, înregistrăm acest interviu pe 7 august, la zece luni de când Hamas a atacat Israelul. Și Israelul, așteaptă acum să fie atacat din nou de Iran, Hezbollah și alții. Ce credeți că se va întâmpla?

Reuven Azar: Depinde de agresori să decidă cât de agresivi vor să fie. Am spus foarte clar că, acțiunile nepedepsite ale Iranului s-au încheiat, că orice atac care vine din Iran va primi o ripostă. Știți, după 7 octombrie, ceva s-a schimbat în regiune, deoarece acest atac atroce a arătat că Israelul nu poate continua să trăiască cu acest tip de amenințare și a trebuit să luăm măsuri. Așa că am reușit să tăiem unul dintre tentaculele Iranului și depinde de iranieni să decidă dacă vor să tăiem tentacule suplimentare. Nu vrem război, dar nu vom sta deoparte în timp ce suntem atacați.

Prețul apărării israeliene

Cristina Cileacu: Israelul ne-a arătat că poate ucide mulți lideri teroriști, în toate țările din vecinătate. De ce face acest lucru?

Reuven Azar: În primul rând, Israelul a spus de la început că noi, liderii noștri, am spus că avem două obiective în acest război, să eradicăm capacitățile militare ale Hamas și să ne aducem înapoi ostaticii. Această organizație teroristă trebuie trasă la răspundere, iar oamenii responsabili pentru acest masacru teribil vor fi trași la răspundere. Și am spus că îi vom găsi pe fiecare dintre teroriștii care au fost responsabili de acest masacru și îi vom ucide. Deci, acest lucru nu se va schimba. Vom continua să urmăm această politică și nimeni nu ne va împiedica să facem acest lucru.

Cronica unui atac surprinzor

Cristina Cileacu: Statele Unite au fost destul de optimiste în ceea ce privește obținerea unui acord de încetare a focului în Gaza și, de asemenea, pentru negocierile cu Hamas pentru eliberarea ostaticilor israelieni. Dar, Israelul l-a ucis pe Ismail Haniyeh la Teheran, într-o zi în care iranienii își investeau noul președinte. De ce a fost ales acest moment și de ce în Iran?

Reuven Azar: În primul rând, nu ne-am asumat responsabilitatea pentru ceea ce s-a întâmplat cu Ismail Haniyeh la Teheran. Se pare că niște oameni din Garda Revoluționară au fost implicați în asasinat, iar iranienii investighează situația. Dar această idee că, de fapt, Hamas era gata să accepte un acord și singurul lucru care a schimbat asta este că Haniyeh a murit este complet ridicol. Avem un drum clar, pe care l-am conceput, care a fost aprobat de Statele Unite, care a fost aprobat de Consiliul de Securitate al ONU. Nu ne-am retras de pe acest drum către încetarea focului și vom continua să îl urmăm. De fapt, singurul motiv pentru care americanii au devenit mai optimiști este din cauza a ceea ce am făcut în Gaza, datorită faptului că, în ciuda preocupărilor comunității internaționale, am intrat în Rafah, în ciuda preocupărilor comunității internaționale, de fapt, am făcut-o destul de bine cu costuri civile minime...

Cristina Cileacu: Acest cost minim de vieți civile, dle ambasador, este criticat în întreaga lume.

Reuven Azar: Nu, de fapt nu. Este o diferență între numărul de victime civile și asta este o tragedie, dar, prin comparație cu alte confruntări militare urbane, sunt de fapt destul de scăzute, mai ales atunci când le comparați, de exemplu, cu Mosul sau alte locuri. Dar operațiunea Rafah a fost de fapt chiar mai bună decât atât, deoarece în operațiunea Rafah a fost un număr minim de victime civile.

Parteneriatul cu SUA, greu de zdruncinat

Cristina Cileacu: Președintele Biden, după uciderea lui Ismail Haniyeh la Teheran, a avut o conversație cu premierul dvs, cu Benjamin Netanyahu, și nu a fost foarte bucuros. Deci, credeți că Statele Unite susțin, să zicem, această idee de a ucide țintit oameni în alte țări?

Reuven Azar: Cred că oamenii se concentrează pe ceea ce este greșit. Da, există îngrijorări legate de escaladare și înțelegem și îi ascultăm foarte atent pe partenerii noștri, în special Statele Unite, când spun că nu doresc un război regional, care este de fapt mai larg decât ceea ce avem acum. Vreau să vă reamintesc că nimeni nu a provocat Hezbollah să lanseze atacuri împotriva Israelului pe 8 octombrie. Deci, cei care sunt responsabili pentru crearea unui război regional sunt reprezentanții Iranului. Nimeni nu le-a cerut rebelilor Houthi să oprească transporturi în strâmtoarea Bab el-Mandeb, în Oceanul Indian. Israelul nu este interesat de un război, nicio democrație, mai ales Israelul, care știe foarte bine prețul războaielor, nu este interesată, nu este interesată să creeze sau să escaladeze într-un război. Dar asta nu înseamnă că vom rămâne...

Cristina Cileacu: ...dar toate aceste acțiuni duc la o escaladare.

Reuven Azar: Nu. Ce va duce la escaladare este că, dacă iranienii decid că vor să aibă un război regional, Israelul va face tot ce trebuie pentru a se apăra. Și am declarat-o foarte clar. Aceasta nu este o escaladare a modului în care operăm. Am spus la început, după 7 octombrie, că fiecare lider din această organizație teroristă va fi tras la răspundere. Deci, oricine nu vrea să provoace o escaladare, să nu-i găzduiască, să nu găzduiască teroriști, să nu susțină teroriști. Apoi va fi escaladare zero. Deci, nu puteți învinui Israelul că se apără, în timp ce este acest regim din Iran face ravagii în regiune. înarmează toți acești proxy-uri cu arme dezvoltate. De fapt, merg chiar, și în afara Orientul Mijlociu, pentru a furniza arme rușilor. Deci, când vă confruntați cu o forță teocratică atât de fundamentalistă, fanatică, radicală, să le permitem, doar în numele dezescaladării, să facă tot ce vor ei? E ridicol.

Cristina Cileacu: Iar cealaltă opțiune este care? Să escaladeze și să creeze un război în regiune?

Reuven Azar: Nu. Cealaltă opțiune este să facem tot ce este necesar pentru a ne apăra.

Aparențe și realități în Orientul Mijlociu

Cristina Cileacu: Da, dar țările din regiune, spun că Israelul face doar ceea ce vrea, iar ceilalți sunt trași la răspundere.

Reuven Azar: Nu sunt sigur că aceasta este poziția lor, pentru că vedem acum, din cauza acestui atac al iranienilor, că coaliția anti-iraniană funcționează destul de bine sub comanda americană. Și ceea ce vedem sunt țări, care afirmă foarte clar că nu vor permite ca teritoriul lor să fie încălcat de iranieni. Vedem pregătiri pentru a crea o apărare aeriană care să permită țărilor să se apere.

Cristina Cileacu: Asta pentru că nimeni din regiune nu vrea război. Dar, din nou, asta nu înseamnă că susțin ideea ca Israelul să ucidă în alte țări, diferiți lideri.

Reuven Azar: Nu vom cere de la nimeni permisiunea de a ne apăra. Bine? Vom face tot ce este necesar pentru a ne păstra securitatea și trebuie să fim fermi în privința asta, pentru că nu avem de ales. Acum, ar fi foarte util dacă alte țări ar înceta să mai susțină iranienii. Am avut o investitură a unui președinte în Iran...

Cristina Cileacu: Despre care se spune că ar fi moderat.

Reuven Azar: Ei bine, aceasta este o glumă, faptul că tipul ăsta este moderat. Știți, este doar un truc al iranienilor pentru că simt "fierbințeala" (n.r. situației). Dar acest tip îl va sluji pe ayatollahul Khamenei la fel cum îl slujesc alții. Nu se schimbă nimic în Iran. Dar pe lângă asta, i-ați văzut la Teheran pe liderul talibanilor, toți acești lideri islamiști radicali adunați în Iran, sărbătorind. Și a fost și un reprezentant al Uniunii Europene care a participat. De ce Iranului i se dă legitimitatea după ce face ceea ce face? Dacă comunitatea internațională nu va exercita presiuni asupra Iranului pentru a-și reduce politicile și pentru a crea politici cu adevărat moderate, atunci ei sunt responsabili de escaladare, deoarece Iranul va continua să escaladeze situația, deoarece Iranul vede că Occidentul este slab și că poate face orice vrea. În acest caz, când fac orice vor, rezultatul este că va trebui să ne apărăm și apoi vom avea escaladare. Nu este doar responsabilitatea Israelului. Trebuie să fim hotărâți, comunitatea internațională, ca civilizație occidentală, să ne apărăm de acele forțe barbare care vor să ne distrugă complet. Iranienii spun că vor să distrugă civilizația occidentală. Vorbesc despre asta. Deci, este destul. Trebuie să fim concentrați în combaterea celor care vor să ne atace, care vor să ne omoare și trebuie să fim hotărâți în acest sens. Și ne putem aștepta de la partea cu adevărat moderată, care este Israelul, singura democrație din regiune, să evite să facă lucruri esențiale pentru supraviețuirea sa.

Este posibilă o nouă invazie?

Cristina Cileacu: Va intra Israel și în sudul Libanului? Pentru că dacă sunteți atacați de Hezbollah și aceste atacuri vor fi mai dure sau mai multe decât sunt deja, vom vedea în sudul Libanului o situație similară cu cea din Gaza?

Reuven Azar: În primul rând, au atacat deja, și ați văzut asta foarte clar încă din 8 octombrie și am văzut-o acum câteva săptămâni când au masacrat 12 copii nevinovați în satul Majdal Shams. Așa că am spus foarte clar că nu vom merge la status quo-ul de dinainte de 8 sau 7 octombrie. Nu vom fi de acord ca 15.000 de forțe Radwan ale Hezbollah (n.r. forțe de operații speciale), care sunt gata să invadeze Israelul în orice moment, să rămână la granița noastră. Deci avem două opțiuni aici. Una dintre soluţii este găsirea unei soluţii diplomatice, trimisul Statelor Unite, Amos Hochstein, a încercat să ajungă la o astfel de soluție, care să determine forțele Hezbollah să se retragă la râul Litani, conform rezoluției ONU 1701, a Consiliului de Securitate și dacă acest lucru nu reușește, va trebui să ne ocupăm noi înșine de asta.

Cristina Cileacu: Asta înseamnă că veți intra în Liban.

Reuven Azar: Nu vom avea de ales, pentru că avem o situație în care 62.000 de israelieni sunt evacuați din zona imediată a frontierei și au dreptul să se întoarcă la casele lor. Deci nu ne vom odihni până când acest lucru nu va fi realizat într-un mod sigur.

Noul lider Hamas, o țintă nouă

Cristina Cileacu: Ce așteptări aveți de la Hamas acum că are un nou lider? Sinwar a început atacurile din 7 octombrie, iar acum el este liderul Hamas.

Reuven Azar: Hamas trebuie să elibereze imediat toți ostaticii.

Cristina Cileacu: Dar cum? Pentru că negocierile sunt oprite.

Reuven Azar: Dacă Hamas nu vrea să elibereze ostaticii și să oprească ostilitățile împotriva Israelului, Israelul va continua operațiunea militară.

Cristina Cileacu: Are Israelul idee despre ce se întâmplă acum cu ostaticii din Israel?

Reuven Azar: După cum știți, am reușit să eliberăm mai mult de jumătate din ostatici...

Cristina Cileacu: Dar costul a fost mare pentru că mulți civili din Gaza au fost, de asemenea, uciși, când i-ați elibererat pe acei oameni.

Reuven Azar: Desigur, costul războiului este imens. Și este de fapt mai mare pentru că...

Cristina Cileacu: Dar viața unui israelian cântărește mai mult decât viața unui palestinian?

Reuven Azar: Nu am spus asta. Dar trebuie să-i tragem la răspundere pe cei care sunt responsabili. Ceea ce a făcut Hamas este să încalce orice regulă din manual, orice normă a umanității, nu doar pentru a se apăra și a evita o victorie militară israeliană, ci pentru a provoca cel mai mare număr posibil de morți în rândul civililor palestinieni, pentru că însuși Ismail Haniyeh și alți lideri ai Hamas au spus că avem nevoie de victime civile pentru a aduce problema palestiniană pe ordinea de zi. Așa că au acționat din spitale, din toate locurile unde nu aveau ce căuta, au transferat teroriștii în ambulanțe, au făcut tot ce au putut. Deci Israelul, de fapt, atunci când se apără, nu va viza doar teroriștii țintă, dar și civilii vor muri. Deci ei sunt responsabili pentru asta. Israelul este, de asemenea, responsabil în măsura în care respectăm dreptul internațional. Deci, toate țintele noastre sunt militare. Avem sute de avocați care supraveghează fiecare acțiune a Forțelor de Apărare Israeliene și aprobarea fiecărei acțiuni pe care o întreprindem, ca să respectăm dreptul internațional. Pierderea de vieți palestiniene este o tragedie uriașă. Este o tragedie uriașă, iar pierderea de vieți omenești în Israel este o tragedie uriașă. Trebuie să terminăm acest război cât mai curând posibil, iar pentru ca acest lucru să se întâmple, Hamas trebuie să elibereze toți ostaticii israelieni.

Lupta, adaptată la situația de pe teren

Cristina Cileacu: Serviciile israeliene au dovedit lumii, nu doar acum, ci și cu alte ocazii anterioare, istoric, de asemenea, că pot pune azimutul și ucide ținte specifice. Cum de nu pot face același lucru în Gaza, când, de exemplu, eliberați ostatici?

Reuven Azar: Pentru că nu în toate situațiile se poate face exact asta. Sunt situații așa cum am menționat anterior, de exemplu, Spitalul Shifa. A fost un exemplu faimos în care șeful spitalului a fost luat ostatic de Hamas și agenți militari acționau din interiorul spitalului. Deci, când ai o situație în care un terorist se ascunde în spatele unor oameni bolnavi, ai o provocare. Trebuie doar să măsori cât de multe daune vei provoca făcând asta. Așa că noi, așa cum v-am spus, acționăm în conformitate cu dreptul internațional. Și motivul pentru care, apropo, în termeni relativi, numărul de victime în comparație cu numărul teroriștilor este de fapt scăzut în comparație cu alte conflicte, dar acesta este motivul pentru care, după cum știți, apar și victimele civile. Așadar, sperăm foarte mult că, nu numai pentru noi, ci și pentru poporul palestinian, că Hamas va fi eradicat, că nu va mai avea capacitatea de a conduce Fâșia Gaza, că nu vor mai putea lua ostatică populația civilă.

Ce înseamnă război cu Hezbollah

Cristina Cileacu: Dacă răspunsul Iranului și, de asemenea, răspunsul Hezbollah va fi unul dur, toată lumea așteaptă răspunsul lor după uciderea liderului Hezbollah la Beirut și a liderului Hamas la Teheran, este Israelul capabil să lupte împotriva Hezbollah? Hezbollah nu este Hamas.

Reuven Azar: Da.

Cristina Cileacu: Atât de simplu?

Reuven Azar: Da, ne-am pregătit deja pentru acest tip de confruntare, forțele noastre sunt gata, avem destule planuri, avem destulă muniție, avem toate instrumentele de care avem nevoie pentru a contracara orice agresiune din partea Hezbollah. Iar întrebarea când și cum să facem asta este o decizie tactică pe care guvernul va trebui să o ia în funcție de oportunitățile care se prezintă. Până la urmă aşa cum v-am spus, nu este în interesul nostru să avem un război și cu Hezbollah. Am prefera o situație în care soluția diplomatică, în contextul sau în descrierea pe care v-am dat-o înainte, să fie găsită.

Atacul dur care putea fi evitat

Cristina Cileacu: Cum se face că serviciile de informații israeliene, din nou dovedind că sunt capabile să găsească responsabili pentru diferite crime și să-i omoare pe teritoriul altor state, nu au reușit să descopere atacul din 7 octombrie. Este vreun fel de răspuns, la zece luni după atac?

Reuven Azar: Asta este o întrebare bună. Nu este nicio îndoială că am eșuat, nu doar din punct de vedere al informațiilor, ci și din punct de vedere operațional, pe 7 octombrie. Și acesta este un lucru pe care forțele IDF au început să îl investigheze. Va fi un proces de investigație care, probabil va începe oficial odată cu încheierea războiului. Chiar acum, liderii care conduc acest efort militar sunt ocupați cu asta, nu este prea mult timp pentru a intra în anchetă. Dar nu este nicio îndoială că vom face o investigație foarte amănunțită. Și în primul rând, cei care sunt responsabili vor fi trași la răspundere. Dar cel mai important, va trebui să tragem lecțiile din acest eșec, deoarece, în viață, să înveți mereu din lecțiile eșecurilor tale este o condiție prealabilă pentru o reușită mai bună în viitor.

Final de misiune în România

Cristina Cileacu: Dle ambasador, unul dintre motivele pentru care înregistrăm acest interviu, nu este doar așteptarea atacului venit din Iran sau a comemorării triste a zilei de 7 octombrie, ci și faptul că, așa cum am spus la început, vă încheiați misiunea aici în România, pregătindu-vă pentru una nouă. Ce ați realizat, pentru că ați avut o misiune foarte scurtă aici, în România?

Reuven Azar: Am avansat cooperarea noastră militară industrială, care are un potențial imens. Elbit Systems urmează să asambleze, aici, în România, drone avansate pentru Armata Română. Suntem acum bine poziționați pentru a aplica și la alte licitații, cu intenția de a construi în mai multe industrii împreună cu România, aici, în această țară. Și cred că aceasta este o fereastră de oportunitate de care trebuie să profităm. Așa că am început cu asta, va trebui să continuăm. Am făcut și alte proiecte aici, cum ar fi, promovarea turismului, să lucrăm împreună la tehnologia înaltă, pentru a crește startup-urile. Este un program care va începe în curând. Am semnat un acord pentru livrarea grâului, în caz de urgență, din România către Israel. Și suntem pe punctul de a aproba serviciile veterinare din România pentru exportul de carne, din România în Israel. Acestea sunt câteva dintre lucrurile pe care le-am făcut. De la începutul războiului și poporul român a fost dispus, cel puțin, să ne asculte. Spre deosebire de alte țări din lume, unde mesajul nostru nici măcar nu este ascultat și nu este primit. Faptul că pot să vă vorbesc, faptul că, cel puțin ni se oferă șansa de a ne prezenta poziția este ceva foarte important. Apreciem acest lucru, apreciez profund. Și vreau să mulțumesc guvernului român și poporului român pentru că m-au găzduit în această perioadă, în acest timp.