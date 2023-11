VIDEO. O femeie de origine română și fiica ei, printre ostaticii eliberați vineri de Hamas. Povestea răpirii, spusă de tatăl ei

Danielle Aloni, femeia cu origini românești luată ostatică de Hamas, a fost eliberată alături de fiica ei în primul schimb de prizonieri negociat între Israel și Hamas. În vârstă de 45 de ani, Danielle și sora ei, Sharon, au cerut cetățenia română, pe care o are și tatăl lor. Anumite surse spun că doar solicitarea lui Danielle a fost aprobată, iar acum se fac ultimele proceduri pentru obținerea acesteia.

Danielle Aloni, mesaj către premierul Israelian înainte de eliberare: Salut, Bibi Netanyahu. Suntem prizoniere. Hamas ne ține de 23 de zile. Ieri a fost o conferință de presă cu familiile ostaticilor și știm că trebuia să fie un armistițiu. Trebuia să ne eliberezi. Trebuia să ne scoți de aici. Ai promis să ne eliberezi. Eliberează-ne acum și eliberează-le prizonierii. Eliberează-ne. Chiar acum! Eliberează-i pe toți, merităm să ne întoarcem la familiile noastre. Acum, acum, acum!

Ea este Danielle Aloni, femeia cu origini românești răpită de Hamas și eliberată, alături de fiica ei de cinci ani, în primul schimb de prizonieri cu Israel. Danielle a fost luată de teroriști dintr-un kibbutz, unde petrecea sărbătorile alături de familia sa extinsă. Cu ea au fost răpiți și sora, cumnatul ei şi cele două nepoate gemene. Timp de peste 3 săptămâni, nimeni nu a știut dacă Danielle era în viață sau nu. Soțul ei, Yoni Așer, a vorbit ultima dată cu ea în dimineața fatidică de 7 octombrie. A apucat să-i spună că teroriștii Hamas erau în casă, apoi s-a întrerupt apelul. Ulterior, el și părinții lui Danielle au primit dovada că ea este în viață - un clip publicat de Hamas pe rețelele sociale.

Remus Aloni, tatăl lui Danielle: Când am văzut imaginea lui Danielle la TV, inima aproape că mi-a stat în loc. Soția mea și cu mine eram, pe de o parte, șocați, dar, pe de altă parte ne-am simțit ușurați, pentru că am văzut că este în viață și pentru că am văzut-o. Până azi nu știam nimic despre soarta ei.

Povestea răpirii am aflat-o chiar de la tatăl ei, la câteva zile după masacrul de pe 7 octombrie.

Remus Aloni, tatăl lui Danielle: Sunt fetele mele. Sharon, care e fata mai mică, și Danielle, care e fata mai mare, și două gemene, a lui Sharon, și fata lui Danielle, toate trei nepoțelele mele, de trei ani și de cinci ani și jumătate. Alarmele au început la ora șase dimineața, cu toții au intrat acolo, într-o cameră de siguranță. „Fum a început să intre în cameră și noi nu credem că mai ieșim, vă iubim pe toți”, și cu asta s-a terminat, n-am mai avut nicio legătură. Numai ca să poți să-ți închipui. Eu o aud pe fata mea, aud groaza din glasul ei și nu pot să fac nimic.

„Dragii noștri, acum ne incendiază casa. Fumul intră acum în camera de siguranță. Cred că nu vom mai ieși de aici. Vă iubim pe toți!”, a fost mesajul lui Danielle către tatălui ei.



Remus Aloni are dublă cetățenie, israeliană și română. Ca un fel de presimțire sumbră că cetățenia străină a tatălui lor le va ajuta la un moment dat, Sharon și Danielle, au depus, în urmă cu jumătate de an, actele pentru a o obține.

Remus Aloni, tatăl lui Danielle: Eu sunt cetățean român, am cetățenie română. Ele au depus cerere pentru cetățenie în luna iunie, anul acesta. Eu sunt născut în România, părinții mei s-au născut în România.

Potrivit unor surse, solicitarea lui Danielle a fost aprobată și se fac ultimii pași procedurali pentru redobândirea cetățeniei române.

