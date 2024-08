VIDEO Record de tatuaje: Cea mai tatuată persoană din lume este o veterană a armatei americane. Cum arată femeia

Cea mai tatuată persoană din lume are aproape tot corpul acoperit de desene cu cerneală: de la scalp până în tălpi, întreg trupul îi este desenat. Surpriza este cu atât mai mare dacă ne uităm și la cine „deține” acest record de tatuaje. Este vorba despre Esperance Lumineska Fuerzina, o veterană a armatei americane, în vârstă de 36 de ani.

10 ani i-a luat ca să ajungă în Cartea Recordurilor și are și cele mai multe modificări corporale: 89, inclusiv limba despicată, cinci implanturi faciale și zeci de piercinguri. Și nu are de gând să se oprească aici, spune ea, deși cu greu mai poate fi găsit un spațiu de piele nedesenat pe pielea ei.

Esperance Lumineska Fuerzina: Corpul meu este acoperit de tatuaje în proporție de 99,98%. Am cinci implanturi în față, pe care le-am făcut în trei ședințe. Probabil una dintre cele mai riscante modificări pe care le-am făcut este tatuajul pe ochi. A fost destul de intens. De asemenea, mi-am pătat cu cerneală limba și gingiile. Am fost atrasă de arta corporală, pe care o văd ca pe o colecție de amintiri pe care le pot lua cu mine peste tot. Iar eu am fost destul de „nomadă”. Inițial, nu am plănuit să am atât de multe, dar viața este o evoluție, am ajuns așa cum vedeți.

