Viktor Orban vine și în acest an la Băile Tușnad. Anul trecut a iscat controverse uriașe după ce a susținut un discurs rasist

Premierul guvernului Ungariei, Viktor Orban, va susţine şi în acest an o prelegere la Universitatea de Vară de la Băile Tuşnad care va avea loc săptămâna viitoare, prezenţa sa fiind confirmată, marţi, de organizatorii manifestării, într-o conferinţă de presă, relatează Agerpres. Anul trecut, la același eveniment, Orban a iscat controverse după ce a susținut un discurs rasist în care a făcut apologia „purității rasiale” și a criticat „amestecarea raselor europene și non-europene”.

Krisztina Sandor, preşedinta executivă a Consiliului Naţional Maghiar din Transilvania şi responsabilă cu programul politic al taberei, a precizat că prelegerea susţinută de premierul ungar se numără printre punctele foarte stabile din programul evenimentului.

„Tusvanyos are câteva puncte foarte stabile în program, cum este şi prelegerea susţinută de prim-ministrul Orban Viktor, sâmbătă (22 iulie - n.r.), alături de Tokes Laszlo, preşedintele Consiliului Naţional Maghiar din Transilvania”, a precizat aceasta.

Ea a spus că, probabil, premierul Ungariei va avea şi în acest an tradiţionala întâlnire cu liderii organizaţiilor şi partidelor care îi reprezintă pe maghiarii din Bazinul Carpatic, dar a punctat că această discuţie este organizată de cabinetul prim-ministrului şi se derulează paralel cu evenimentul.

Organizatorii spun că „Timpul păcii” va fi motto-ul evenimentului

Sandor a precizat că motto-ul din acest an al Universităţii de Vară de la Băile Tuşnad este „Timpul păcii” şi are legătură cu războiul din vecinătate, la eveniment fiind dezbătute, în fiecare an, subiecte importante şi de actualitate.

„«Timpul păcii» este mottoul din acest an al Universităţii de Vară de la Băile Tuşnad. (...) Pentru că a trecut mai mult de un an de când a izbucnit războiul chiar în vecinătatea noastră şi noi, organizatorii şi fondatorii Universităţii de Vară, ne-am axat întotdeauna pe subiectele principale şi importante care ne leagă de această regiune şi am vrut întotdeauna să discutăm subiecte actuale politice din ţările noastre şi din vecinătate. Deci, «Timpul păcii» a fost soluţia pentru care am optat să fie sloganul anului 2023 de la Băile Tuşnad.

Universitatea de Vară este pentru noi şi pentru toţi participanţii care sosesc pentru o săptămână la Băile Tuşnad, într-un fel, locul păcii, deşi, după cum ştim, Universitatea de Vară este renumită pentru faptul că întotdeauna au fost discuţii aprige în trecut între politicienii români şi maghiari sau maghiari şi maghiari, întotdeauna oferim dezbateri politice care se desfăşoară cu participanţii din diferite tabere politice sau cu analişti care reprezintă diferite ideologii.

Deşi avem discuţii, noi credem că singura soluţie către pace este comunicarea şi discuţia. Este singurul mod prin care se poate ajunge la pace. Nu avem altă alternativă şi asta este de fapt esenţa pentru care am vrut ca acesta să fie mottoul principal şi de fapt mesajul principal al Universităţii de Vară din anul acesta”, a declarat ea.

„Un subiect important este şi cel al războiului, în fiecare zi avem măcar o discuţie sau chiar mai multe în diferite corturi în care se desfăşoară programe politice şi acest subiect este discutat şi de către politicieni şi de către analişti, oameni de cultură, pentru că faptul că avem război chiar în vecinătate se înfăţişează pe mai multe domenii ale vieţii noastre de zi cu zi şi are o influenţă şi asupra programelor culturale şi asupra altor dimensiuni ale vieţii noastre”, a spus Sandor.

„Evenimentul pune accentul pe relaţiile maghiaro-maghiare”

La fel ca în fiecare an, în programul Universităţii de Vară este inclusă tradiţionala masă rotundă la care participă liderii diferitelor asociaţii şi partide politice din Bazinul Carpatic ce îi reprezintă pe maghiarii din ţările din vecinătate, la care va fi prezent vicepremierul Ungariei, Zsolt Semjen.

În ceea ce priveşte invitaţii români, Sandor a spus că sunt puţini la număr, precizând că, în ultimii ani, evenimentul pune accentul pe relaţiile maghiaro-maghiare, iar participanţii români nu participă în mod obişnuit la lucrările Universităţii de Vară.

Aceasta a menţionat că au fost invitaţi la eveniment ministrul finanţelor, Marcel Boloş, dar acesta încă nu a confirmat participarea, fostul parlamentar Viorel Hrebenciuc, dar şi mai mulţi analişti români. De asemenea, organizatorii spun că ar urma să participe la lucrări şi Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

Totodată, printre participanţi se vor afla liderul UDMR, Hunor Kelemen, foştii miniştrii Barna Tanczos şi Attila Cseke, precum şi mai mulţi secretari de stat din România şi Ungaria.

Printre subiectele abordate la Universitatea de Vară de la Băile Tuşnad se numără alegerile de anul viitor din România, politica energetică, influenţa bisericii asupra comunităţii maghiare, precum şi teme legate de educaţie, autonomie sau situaţia cimitirului de la Valea Uzului.

Organizatoarea principală a evenimentului, Ilona Popa, a declarat că la Universitatea de Vară de la Băile Tuşnad vor avea loc 500 de programe, un număr de o mie de invitaţi urmând să participe la discuţii.

Programele se vor derula în 30 de corturi, care au tematici diverse, de la teme economice şi politice, la cele cu caracter cultural, gastronomic sau sportiv.

În organizarea evenimentul s-au implicat 300 de organizatori, pe parcusul întregii săptămâni fiind aşteptate să participe la toate programele, inclusiv la concertele care au loc în timpul serii, aproximativ 70.000 de persoane.

În corturile principale şi în cele în care se vor afla invitaţi români va fi asigurată traducerea discuţiilor.

Universitatea de Vară şi Tabăra Studenţească „Bálványos”, ajunsă la ediţia cu numărul 32, este organizată de Consiliul Tineretului Maghiar din România şi Fundaţia Pro Minoritate din Ungaria, partener principal fiind Consiliului Naţional Maghiar din Transilvania.

Universitatea de Vară de la Băile Tuşnad este cunoscută membrilor comunităţii maghiare sub denumirea de „Tusványos”, fiind vorba de abrevierea numelor contopite ale celor două localităţi în care s-a desfăşurat până acum manifestarea - iniţial la Bálványos, după care a fost mutată la Băile Tuşnad.

