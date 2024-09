Volodimir Zelenski merge vineri la baza militară americană din Germania pentru a cere mai multe arme

Principalii lideri militari americani se vor întâlni la baza aeriană Ramstein din vestul Germaniei pentru a discuta despre sprijinul acordat Kievului. Președintele ucrainean este așteptat vineri la baza militară. Reuniunea are loc la doar câteva zile după unul dintre cele mai mari valuri de lovituri aeriene ruse împotriva Ucrainei, scrie Deutsche Welle (DW).

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este așteptat să viziteze vineri baza aeriană americană Ramstein din vestul Germaniei, a raportat revista germană de știri Der Spiegel, preluat de DW.

Scopul vizitei liderului de la Kiev, potrivit Spiegel, ar fi acela de a solicita un sprijin militar occidental sporit în războiul împotriva forțelor ruse. Acesta ar include noi livrări de arme, cum ar fi rachete cu rază lungă de acțiune și sisteme de apărare aeriană.

Întâlnirea va avea loc în cadrul Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, cunoscut și ca grupul „Ramstein”.

Guvernul german nu a confirmat încă prezența lui Zelenski la reuniune.

Ce este Grupul Ramstein?

Grupul Ramstein este o alianță informală a peste 50 de țări care sprijină Ucraina împotriva invaziei rusești.

Grupul a fost format la scurt timp după începerea războiului, în februarie 2022. În luna aprilie a aceluiași an, SUA a reunit națiunile aliate ale Ucrainei la baza Ramstein pentru a coordona sprijinul armelor pentru Kiev.

De atunci, aceștia s-au întâlnit în mod regulat pentru a discuta cererile militare ale guvernului ucrainean.

Reuniunea de vineri, convocată de secretarul american al apărării, Lloyd Austin, va fi cea de-a 24-a reuniune a grupului.

Volodimir Zelenski vrea să folosească arme occidentale în Rusia

Președintele ucrainean cere permisiunea partenerilor săi occidentali pentru a permite utilizarea armelor cu rază lungă de acțiune donate pe teritoriul Rusiei. Acest subiect ar putea fi discutat vineri.

Kievul a intensificat această cerere în ultimele săptămâni, în contextul în care Kremlinul a efectuat mai multe lovitori asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.

Mai multe țări mențin restricții privind utilizarea armelor pe care le furnizează Kievului pentru a evita escaladarea conflictului.

În mai, SUA și Germania au ridicat parțial aceste restricții pentru a permite Ucrainei să apere orașul Harkov, aflat în apropierea frontierei ruse.

Ucraina se teme că fluxul de arme s-ar putea opri

Reuniunea are loc, de asemenea, pe fondul temerilor că ajutorul militar occidental pentru Ucraina ar putea înceta. Cu toate acestea, cancelarul german Olaf Scholz a declarat miercuri că Berlinul își va continua sprijinul pentru Kiev.

„Sprijinul Germaniei pentru Ucraina nu va înceta. Am luat măsuri, am încheiat acorduri de apărare și am asigurat finanțarea în timp util, astfel încât Ucraina să poată continua să se bazeze pe noi pe deplin în viitor”, a declarat Scholz.

