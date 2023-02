Volodimir Zelenski spune că nu va ceda niciun teritoriu ucrainean lui Putin în schimbul păcii: „Se va întoarce să ceară și mai mult”

Președintele Volodimir Zelenski a exclus posibilitatea de a renunța la teritoriul țării sale într-un potențial acord de pace cu Rusia. Într-un nou interviu acordat BBC, liderul ucrainean avertizează că Rusia „se va întoarce pentru și mai mult”, dacă va primi teritoriu.

Într-un interviu acordat BBC pentru a marca un an de când a început invazia Rusiei în Ucraina, președintele ucrainean a avertizat că cedarea de teritoriu va însemna că „Rusia se va întoarce să ceară mai mult” și a spus că armele primite de la Occident vor ajuta să ne aducă mai aproape de pace.

Zelenski a prezis, de asemenea, că ofensiva de primăvară a invadatorilor a început deja.

„Atacurile rușilor deja s-au produs din direcții multiple”, a spus el.

Liderul ucrainean este optimist că forțele țării sale pot să reziste avansului invadatorilor până ce vor putea să lanseze contra-ofensivă. Zelenski a repetat că e nevoie de mai mult armament din Occident pentru a putea face față Rusiei.

„Desigur, avem nevoie de arme moderne pentru a putea grăbi totul și pentru a ajunge la pace mai repede. Armele sunt singura limbă pe care o înțelege Rusia”, a spus el.

Președintele ucrainean a comentat, de asemenea, și amenințarea făcută de dictatorul bielorus, Aleksandr Lukașenko, care a spus că se va alătura războiului din Ucraina, dacă țara sa este atacată.

„Sper că Belarus nu se va alătura războiului. Dacă o face, ne vom lupta și vom supraviețui”. El a adăugat că folosirea de către Rusia a Belarusului ca rampă de atac din nou, ar fi „o greșeală uriașă”.

Întrebat dacă a fost surprins de tacticile rușilor în război, Zelenski le-a descris drept „lipsite de valoare”.

„Felul în care au distrus tot... Dacă soldații lor au primit și au executat aceste ordine înseamnă că și ei au aceleași valori”, a spus el.

Date făcute publice de autoritățile ucrainene în această săptămână au arătat că soldații ruși mor într-o proporție mult mai mare acum decât în orice altă săptămână de când a început războiul din Ucraina. Aceste date nu pot fi verificate, însă ministerul britanic al apărării le-a calificat drept „cel mai probabil corecte”.

„Astăzi, supraviețuirea noastră este unitatea noastră. Cred că Ucraina luptă pentru supraviețuirea ei”, a spus președintele Zelenski, adăugând și că țara lui a ales drumul european și prin apropierea economică, dar și prin cea de valori.

„Noi am ales această cale. Vrem garanții de securitate. Orice compromis teritorial ne-ar face mai slabi ca stat. Nu e vorba de compromis în sine, de ce ne-ar fi frică de asta? Facem milioane de compromisuri în viață în fiecare zi. Întrebarea este cu cine? Cu Putin? Nu. Pentru că nu există încredere. Dialog cu el? Nu. Pentru că nu există încredere”, a concluzionat Volodimir Zelenski.

Editor : Adrian Dumitru