„Wagner pur și simplu nu există”. Vladimir Putin vorbește pentru prima oară despre ce a discutat cu mercenarii după rebeliune

Dictatorul rus, Vladimir Putin, a vorbit pentru prima oară, de la insurecția întreruptă a lui Evgheni Prigojin, despre statutul mercenarilor Wagner în Rusia și despre ce s-a discutat la Kremlin la puțin timp după ce liderul mercenarilor a renunțat la rebeliune, relatează CNN.

„Pe de-o parte, la întâlnirea pe care am avut-o cu Wagner am făcut o evaluare a lucrurilor pe care le-au făcut pe câmpul de luptă și a celor pe care le-au făcut în timpul evenimentelor din 24 iunie.

În al treilea rând, le-am oferit opțiunile posibile pentru ce vor face în continuare, inclusiv prin folosirea experienței lor în luptă. Asta a fost tot”, a declarat Putin într-un interviu oferit publicației rusești Kommersant.

Întâlnirea la care se referă dictatorul rus a avut loc pe 29 iunie, la câteva zile după rebeliunea întreruptă a lui Prigojin împotriva Kremlinului.

Întrebat ce urmează să se întâmple cu Wagner, Putin a exclamat: „Wagner PMC nu există!”.

„Noi nu avem o lege care să reglementeze organizații militare private. Pur și simplu nu există. Nu există o astfel de entitate juridică”, a spus Putin.

„Gruparea există dar, în mod legal, nu există”, a repetat el. „Aici e o problemă separată legată de legalizarea efectivă. Dar e o întrebare care ar trebui discutată în Duma de Stat, în guvern. Nu e o întrebare ușoară”, a continuat dictatorul rus, prefăcându-se din nou că legea contează în statul autoritar pe care îl conduce.

Putin a mai spus că le-a oferit celor 35 de comandanți Wagner mai multe opțiune de „angajare”, inclusiv una sub conducerea comandantului lor direct, un bărbat cunoscut sub numele de Sedoy (n. red. – Căruntul), cel sub care ar fi luptat mercenarii în ultimele 16 luni.

„Ar fi putut să se adune toți într-un loc și să continue să lupte și nimic nu s-ar fi schimbat pentru ei. Ar fi putut să continue să fie conduși de aceeași persoană care a fost adevăratul lor comandant până acum”, a continuat Putin, într-un aparent atac la Evgheni Prigojin.

