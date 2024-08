WP: Ucrainenii au capturat peste 200 de militari ruși în cursul invaziei-surpriză din Kursk. Ce arată o analiză video

Forțele ucrainene au capturat peste 240 de soldați ruși de la invazia lor surpriză din regiunea rusă Kursk din această lună, conform unei analize a dovezilor vizuale care include detenții în masă ale trupelor de tineri care par să se predea fără să opună rezistență. The Washington Post a analizat peste 130 de fotografii și înregistrări video realizate de la începutul incursiunii, la 6 august, dintre care majoritatea par să fi fost filmate de soldați ucraineni și distribuite pe rețelele de socializare.

Analiza a inclus, de asemenea, fotografii realizate de un fotograf al Washington Post la o închisoare care adăpostește soldați ruși capturați în Ucraina. Imaginile verificate înfățișează cel puțin 247 de prizonieri ruși și susțin afirmațiile oficialilor ucraineni că au capturat sute de ruși în timpul incursiunii.

Sunt tineri recruți

Unii dintre soldații capturați se identifică în înregistrările video drept proaspăt încorporați, ruși care servesc perioada obligatorie în armată. În general, nu se așteaptă ca recruții să intre în luptă, iar capturarea lor în ultimele zile creează o problemă sensibilă din punct de vedere politic pentru președintele rus Vladimir Putin, potrivit analiștilor.

„A trecut mult timp de când nu am mai văzut o înregistrare video cu soldați ruși care se predau în masă în acest fel”, a declarat Dara Massicot, membru al Programului Rusia și Eurasia din cadrul Carnegie Endowment for International Peace. „Impresia mea după ce am văzut acele imagini video a fost că acei soldați nu erau trupe cu experiență de luptă care au luptat în interiorul Ucrainei.”

Imaginile arătau prizonieri luați în locuri care se întindeau pe câțiva kilometri în teritoriul din partea rusă a frontierei cu Ucraina.

Numărul ar putea fi mult mai mare

Noi videoclipuri și fotografii continuă să fie postate online, iar The Post nu a luat în calcul prizonierii văzuți în imagini pe care nu le-a putut verifica independent, ceea ce înseamnă că numărul real de prizonieri ruși luați în timpul ofensivei este mult mai mare.

În șapte videoclipuri verificate de The Post, prizonierii se referă la ei înșiși ca fiind recruți - bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani care efectuează un an obligatoriu de serviciu militar. Trupele recrutate nu sunt plătite și sunt slab instruite, iar Putin a făcut promisiuni că acestea nu vor fi trimise în luptă, deși legea rusă permite acest lucru atâta timp cât au avut patru luni de instruire de bază.

„Trimiterea recruților în luptă subminează contractul social dintre familiile ruse și guvern, care a rezistat sub conducerea lui Putin din 1999”, a declarat Massicot.

Mai multe videoclipuri filmate la mai puțin de un kilometru în interiorul Rusiei, în satul Sverdlikovo, arată cel puțin 29 de soldați ruși capturați. Flancați de soldați ucraineni înarmați și cu brațele ridicate deasupra capului, aceștia sunt filmați de o dronă în timp ce mărșăluiesc spre nord de-a lungul unui drum mic, mărginit de copaci și clădiri rezidențiale pe o parte.

În alte înregistrări video, ei se află pe același drum cu fața în jos sau în genunchi, cu mâinile la spate. Un soldat ucrainean îi filmează pe soldații capturați în timp ce aceștia își spun numele și unitățile militare în fața camerei.

În apropierea punctului de trecere a frontierei Sudja, mai multe înregistrări video arată capturarea a cel puțin 40 de soldați ruși. Imaginile filmate cu drona arată distrugerea clădirilor de la punctul de control și trupele ruse care ridică steaguri albe în semn de capitulare.

Armata ucraineană, care a difuzat înregistrarea video pe canalele sale oficiale, a declarat că operațiunea a fost efectuată de Brigada 80 de asalt aerian, sprijinită de artilerie și vehicule blindate grele.

Expunerea lor încalcă regulile împotriva expunerii

Comitetul Internațional al Crucii Roșii și alte grupuri pentru drepturile omului au declarat că înregistrarea și difuzarea chiar și a declarațiilor care par voluntare ale prizonierilor de război încalcă regulile împotriva expunerii acestora la „curiozitatea publicului”, deoarece aceștia sunt vulnerabili în mod inerent și bunăstarea lor depinde în întregime de o putere inamică.

Nici Guvernul ucrainean, nici cel rus nu au spus câți prizonieri ruși au fost luați prizonieri până acum în timpul ofensivei din regiunea Kursk.

Șeful unei închisori din nord-estul Ucrainei care deține soldați luați în timpul ofensivei a declarat unui reporter de la The Post, în timpul unei vizite din această lună, că 320 de ruși au trecut prin unitatea sa în ultimele 10 zile, în drum spre alte tabere de prizonieri din Ucraina. Aproximativ 80 % dintre soldații ruși deținuți în închisoarea ucraineană vizitată de The Post erau recruți, a declarat șeful închisorii.

Forțele ruse, luate prin surprindere

Forțele ruse din zona ofensivei de la Kursk au fost probabil luate prin surprindere, sub controlul diferitelor ministere sau organizații care nu comunicau bine și lipsite de experiență în luptă, toate acestea contribuind la succesul Ucrainei, a declarat Massicot.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a referit la capturarea unui număr atât de mare de prizonieri ruși ca la reumplerea „fondului de schimb” - soldați care pot fi schimbați pentru trupele ucrainene capturate. Kirilo Budanov, șeful direcției de informații militare a Ucrainei, a declarat că vor acorda prioritate returnării luptătorilor Brigăzii Azov care au fost capturați în timpul apărării de către Ucraina a orașului Mariupol din est, în urmă cu mai bine de doi ani.

Întoarcerea acestor prizonieri a fost o problemă sensibilă în Ucraina, în majoritatea weekend-urilor având loc demonstrații de amploare care cer eliberarea lor. Se crede că sute sunt încă în captivitate în Rusia.

