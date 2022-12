Președintele Volodimir Zelenski a anunţat în mesajul din cursul nopții că Ucraina are de gând să organizeze „în această iarnă” un summit în care să-şi prezinte formula de pace pe care o propune. Oficialii ucraineni spun că au adunat rachete și fragmente de muniție cu care rușii au atacat Harkov și le păstrează ca dovadă. Între timp, rușii acuză că armata Kievului a aruncat în aer podul din orașul ocupat Melitopol. Live Textul Digi24.ro care a acoperit evenimentele din Ucraina poate fi urmărit AICI Putin și Xi vor discuta la sfârșitul acestei luni

ACTUALIZARE 10.10 Președintele rus Vladimir Putin și liderul chinez Xi Jinping vor discuta despre evenimentele din 2022 la sfârșitul lunii decembrie, a informat marți cotidianul de afaceri rus Vedomosti.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat ziarului că data și ordinea de zi a întâlnirii sunt deja cunoscute, dar un anunț oficial va fi făcut mai târziu.

BBC: Ucraina păstrează rachete ruseşti ca dovadă

ACTUALIZARE 10.00 Ucraina păstrează rachetele ruseşti ca dovadă. Cel de-al doilea oraş din Ucraina, Harkov, a suferit din cauza bombardamentelor şi atacurilor aeriene intense ale Rusiei de la începutul războiului, în februarie, scrie BBC.

Oficialii ucraineni spun că au adunat rămăşiţele muniţiilor ruseşti trase asupra oraşului, inclusiv fragmente de rachete şi rachete.

Procurorii spun că rachetele au provocat moartea a sute de civili şi speră că aceste cartuşe pot servi drept probe în orice acţiune viitoare în instanţă împotriva Rusiei.

Peter Szijjarto spune că Ucraina a respins ajutorul financiar bilateral oferit de Ungaria

ACTUALIZARE 9.50 Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a declarat, la Bruxelles, că Ucraina a înştiinţat Ungaria că nu doreşte să negocieze cu aceasta un ajutor financiar care să-i fie oferit de Budapesta în afara pachetului de asistenţă financiară de 18 miliarde de euro propus de Comisia Europeană.

''Guvernul (ungar) a alocat pentru Ucraina 187 de milioane de euro în cadrul programului de sprijin de 18 miliarde de euro'', dar ''pentru Kiev cel mai important este ajutorul financiar comun'' şi nu doreşte alte opţiuni, a precizat Szijjarto, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.

Rușii susțin că podul din Melitopol a fost bombardat de ucraineni

ACTUALIZARE 9.40 Podul din orașuș Melitopol ocupat de ruși a fost aruncat în aer de ”teroriștii ucraineni”, susțin forțele ruse, citate de pravda.com.ua. Rușii foloseau podul pentru a transporta echipament militar de pe frontul de est. Circulația pe pod a fost suspendată.

Explozia a avut loc în spatele liniilor de front din orașul Melitopol, ocupat de Rusia, care este considerat vital pentru apărarea teritoriului pe care Rusia îl deține în sud, inclusiv în Crimeea, scrie The Guardian.

Informația a fost confirmată de Vladimir Rogov, liderul mișcării „Noi suntem împreună cu Rusia”, citat de agenția de presă rusă TASS. Rogov a declarat că două explozii puternice au fost auzite în Melitopol în cursul serii.

Stoltenberg: Probabilitatea folosirii armelor nucleare în Ucraina rămâne scăzută

ACTUALIZARE 9.10 Şeful NATO, Jens Stoltenberg a declarat că, în opinia sa, "probabilitatea oricărei utilizări de arme nucleare în Ucraina de către Rusia rămâne scăzută",

Într-un interviu acordat FRANCE 24 de la Bruxelles, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat că orice utilizare a armelor nucleare în Ucraina ar avea "consecinţe grave, dramatice pentru Rusia", calificând retorica nucleară a preşedintelui rus Vladimir Putin drept "nesăbuită şi periculoasă".

Cu toate acestea, şeful NATO a declarat că, în opinia sa, "probabilitatea oricărei utilizări de arme nucleare în Ucraina de către Rusia rămâne scăzută".

Stoltenberg a calificat strategia rusă de a viza infrastructura energetică a Ucrainei drept "o formă brutală de război" şi "o modalitate de a transforma iarna în armă", dar a declarat că este încrezător că ucrainenii vor continua să reziste.

Zelenski: Chiar şi fără lumină, ştim bine unde să tragem şi ce să eliberăm

ACTUALIZARE 9.00 Zelenski i-a asigurat pe ucraineni că se depun toate eforturile pentru „a trece cu bine de această iarnă” şi le-a spus că încearcă să aducă în ţară cât mai multe echipamente care să compenseze daunele cauzate infrastructurii energetice de atacurile cu rachete ale Rusiei.

„Dar ar trebui să fim cu toţii conştienţi de faptul că Rusia nu a renunţat la tacticile sale de teroare. Absenţa unor lovituri masive cu rachete înseamnă doar că inamicul se pregăteşte pentru ele şi poate lovi în orice moment. Deşi este evident că, chiar şi fără lumină, ştim bine unde să tragem şi ce să eliberăm, Rusia încă mai speră la pene de curent. Aceasta este ultima speranţă a teroriştilor”, a spus Zelenski, făcând aluzie la atacurile surprinzătoare ale Ucrainei din ultimele zile.

Forţele ucrainene au lovit un centru al armatei ruse din Melitopolul ocupat şi un hotel din Kadiivka, în Luhansk, în care ar fi fost cazaţi mercenari din grupul Wagner. Ambele atacuri s-ar fi soldat cu victime multe în rândul ruşilor.

„Aşa că, atât timp cât au rachete - şi Rusia încă le are - vă rugăm să luaţi în serios toate avertismentele din partea comandamentului militar ucrainean, a forţelor noastre aeriene şi luaţi în serios alarmele aeriene. La toate nivelurile, trebuie să fim pregătiţi pentru orice intenţii ostile”, a atenţionat Zelenski.

El le-a vorbit ucrainenilor despre unul dintre evenimentele importante ale zilei de luni - participarea sa la o reuniune cu liderii din G7, grupul statelor democratice cu cele mai puternice economii.

Este deja al cincilea astfel de summit din acest an la care Ucraina participă şi îşi prezintă pe deplin poziţia, a menţionat Zelenski. „Astăzi, am subliniat în mod specific ceea ce trebuie să facem anul viitor. Le-am mulţumit partenerilor şi i-am îndemnat să continue să ajute Ucraina şi în 2023, aşa cum au făcut-o în acest an. Este foarte important ca toate elementele de sprijin pentru statul nostru să fie păstrate şi să nu-şi piardă din elan. Este la fel de important să luăm noi măsuri care să preîntâmpine teroarea rusă”, a arătat Zelenski.

El a anunţat că Ucraina are de gând să organizeze „în această iarnă” un summit în care să-şi prezinte formula de pace pe care o propune. „Indiferent de ceea ce intenţionează să facă agresorul, atunci când lumea este cu adevărat unită, lumea, şi nu agresorul este cea care determină evoluţiile viitoare. Aceasta este ceea ce oferim tuturor statelor conştiente, tuturor celor care preţuiesc Carta ONU şi preţuiesc pur şi simplu pacea”, a spus şeful statului ucrainean.

Pentagon: Rusia, confruntată cu stocuri insuficiente, pare să folosească bombe expirate

ACTUALIZARE 8.30 Rusia pare că se află în situaţia în care este forţată să folosească bombe expirate pe măsură ce stocurile sale de muniţii scad după mai bine de nouă luni de război în Ucraina, a declarat luni un înalt oficial militar american, transmite AFP.

Stocurile moderne de muniţie ale Moscovei „se epuizează rapid” şi riscă să nu dureze decât până la începutul anului 2023, dacă forţele ruse vor continua să bombardeze Ucraina în ritmul actual, a declarat reporterilor oficialul militar american, sub protecţia anonimatului.

Rusia mai are rachete „pentru încă trei până la cinci valuri de atacuri” asupra Ucrainei, avertizează un general ucrainean

ACTUALIZARE 8.00 Șeful adjunct al serviciului de informații militare din Ucraina a afirmat că Rusia folosește rachete ucrainene vechi împotriva Kievului și a avertizat că forțele Moscovei mai au suficiente rachete pentru a lansa încă trei până la cinci valuri de atacuri asupra țării, potrivit The Guardian.

Rachetele, construite într-o fabrică de armament ucraineană și predate Rusiei în anii ’90 în cadrul unui acord menit să asigure suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, au fost descoperite printre dărâmăturile rămase în urma valului masiv de atacuri rusești pe teritoriul Ucrainei din octombrie, potrivit generalului Vadym Skibitsky, adjunctul șefului serviciului de informații militare al Ucrainei.

În contextul în care se crede că stocurile de rachete moderne de precizie ale Rusiei încep să se epuizeze, Skibitsky a declarat că fabricile de armament rusești au reușit să construiască 240 de rachete de croazieră de precizie Kh-101 (care sunt lasate din aer) și aproximativ 120 de rachete de croazieră Kalibr (care sunt lansate de pe mare) de la începutul războiului și până în prezent. Aceasta ar însemna aproximativ 40 de rachete noi produse în fiecare lună, de la debutul conflictului.

Într-un interviu acordat publicației americane The New York Times, Skibitsky a oferit o evaluare detaliată a capacităților actuale ale Rusiei și a capacității Ucrainei de a contracara amenințarea.





