Fermierii și transportatorii refuză să plece de la porțile Capitalei. „Oamenii vor să vină la București și nu sunt lăsați”

Fermierii și transportatorii continuă protestele și sâmbătă, după negocierile de vineri eșuate de la Guvern. În cea de-a patra zi de manifestații, vor avea loc noi discuții la Ministerul Agriculturii. Oamenii au ieșit în stradă din cauza majorărilor de taxe și scumpirilor cărora nu le mai pot face față. „Noi nu ne asociem cu niciun partid politic, suntem persoane independente, protestatari, suntem oameni care au ajuns la limita răbdării”, spune unul dintre reprezentanții protestatarilor.

Protestatarii acuză Jandarmeria că a permis infiltrarea unor provocatori printre ei. Totodată, aceștia susțin că nu vor să facă probleme bucureștenilor și cer ca fermierii și transportatorii din țară care doresc să se alăture manifestațiilor să fie lăsați să vină în Capitală.

„Noi nu am blocat absolut nimic, nu am venit să facem dezastru în București, vrem doar să fim ascultați. Dar Jandarmeria a lăsat să se infiltreze, au lăsat să patruleze împreună cu Jandarmeria protestatari cu drapelul României, cu stema decupată, au lăsat oameni de la asociații și de la partide care sunt infiltrați printre ei, au lăsat oameni de la galeriile sportive provocatori. După ce ni, fermierii și transportatorii ne-am retras la utilaje, au rămas acei oameni încă o oră sau chiar două, au făcut dezastru în stradă și nu a intervenit nimeni. Jandarmeria nu-și face treaba datoria. Nu au fost filmări, am participat la foarte multe proteste și Jandarmeria aducea echipa de dialog care filma și încerca să filmeze pe toată lumea, să fie identificați. Noi nu ne asociem cu niciun partid politic, suntem persoane independente, protestatari, suntem oameni care au ajuns la limita răbdării. Noi nu suntem nimeni, suntem oameni de rând”. Oamenii vor să vină la București și nu sunt lăsați, e dreptul nostru. Nu vrem să degenereze, nu vrem să creăm nicio problemă bucureștenilor”, a declarat sâmbătă unul dintre reprezentanții protestatarilor.

Noi negocieri între protestatari și miniștri

Reprezentanţii Guvernului au transmis calendarul discuţiilor cu transportatorii şi fermierii care protestează pe Centura Capitalei şi în ţară. Întâlnirile vor avea loc sâmbătă după următorul program:

Ora 12.00 – Ministerul Agriculturii

Ora 13.00 – Ministerul Transporturilor

Ora 14.00 – Autoritatea pentru Servicii Financiare

Ora 15.00 – Ministerul Finanțelor

Premierul Marcel Ciolacu a avut, vineri la Palatul Victoria, consultări cu reprezentanţii transportatorilor şi fermierilor, în care au fost analizate problemele semnalate de reprezentanţii celor două sectoare de activitate, soluţiile legale în acord cu normele la nivel european, precum şi modalitatea de aprobare a acestora.

„V-am invitat la discuţii pentru că doar prin dialog şi stând împreună la aceeaşi masă vom găsi rezolvare la problemele pe care le-aţi ridicat. Şi noi, la Guvern, şi dumneavoastră, ne dorim ca lucrurile să meargă cât mai eficient. Din partea Guvernului avem toată deschiderea să găsim soluţiile potrivite, corecte şi aplicabile. Pentru asta, după ce am centralizat doleanţele, trebuie să găsim soluţiile, în grupuri de lucru din care să facă parte toţi cei care cunosc în detaliu fiecare nemulţumire semnalată”, a transmis ieri Ciolacu.

Cu toate acestea, transportatorii şi agricultorii care au participat la discuţiile cu şeful Executivului au anunţat, la finalul întâlnirii, că li s-a promis că vor exista grupuri de lucru are vor analiza cele 40 de revendicări, dar protestul va continua, decizia de a rămâne în stradă fiind a fiecăruia dintre participanţi.

