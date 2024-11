Experiență inedită pentru zeci de tineri din Baia Mare care și-au dorit să-și învingă fricile... la înălțime. Au învățat să sară cu parașuta de la peste 3.000 de metri altitudine și spun că senzația dată de căderea în gol este incomparabilă cu orice au trăit până acum. Mulți dintre ei se gândesc deja la o carieră printre nori.

"Să nu te prindă sus, cobori după nori, da? Dacă ai fi deschis mai jos ca ea, du-te după el!Vrem aterizare pe două picioare, în siguranță", le spune instructorul cursanților.

Diana are 18 ani și a vrut să-și depășească limitele și fricile. Nu s-a gândit niciodată că cerul o va cuceri, însă, de la primele cursuri de parașutism, a știut că are nevoie de acea doză de adrenalină.

"Înainte nu mi-am dorit, nu am știut, nu am fost sigură, dar vreau un viitor în domeniul aviației și, dacă se poate, chiar al parașutismului. La fiecare salt am emoții, dar nu este frică, sunt doar emoții ca să-mi iasă bine!", spune Diana Vadai, cursantă.

Georgiana a sărit prima dată cu parașuta la 16 ani. A descoperit cursurile într-un pliant primit la școală și nu a ezitat nicio clipă să accepte provocarea.

"Stiam din prima că parașuta se va deschide singură la primele salturi și m-am mai liniștit și am vrut să încerc, să vad cum e. Mi s-a părut fenomenal! Voiam să sar din nou și din nou și din nou și să nu mă las niciodată!", povestește Georgiana Roșu, cursantă.

"E nevoie de foarte mult curaj, chiar și un pic de frică la început, foarte multă adrenalină! Căderea liberă este ceva ce nu se întâmplă în fiecare zi și clar merită tot efortul!", spune Grigore Sima, cursant.

"Ca în fiecare an, înscriem la început de an aproximativ 60 de sportivi la partea de zbor cu planorul, 60 de sportivi la partea de zbor cu parașuta, iar după ce trecem de partea de pregătire teoretică și selecție, rămânem undeva cu 30 de sportivi, care vor ajunge și la partea practică și anume, vor sări cu parașuta, vor zbura cu planorul", explică Alin Dobroș, comandantul Aeroclubului Baia Mare.

Pentru cei cu vârste între 16 și 23 ani, cursurile oferite de Aeroclubul României sunt gratuite. Pentru restul, prețurile sunt destul de piperate. Costă 900 de euro lecțiile pentru saltul cu parașuta, respectiv 2.000 de euro pentru cursul de zbor cu planorul.

Odată ce își obțin licența, sportivii pot să devină parte din loturile județene și pot reprezenta apoi România în competițiile internaționale.

operator: Sebastian Codrean

Editor : Izabela Zaharia