Două campanii care au salvat vieți au fost premiate la gala companiilor sustenabile „Romanian Sustainability & CSR Awards”. „Digi donează viață” și „Avem același sânge”, derulate de Grupul DIGI, au adunat mii de donatori și au adus speranța pentru peste 21.000 de pacienți.

În cadrul campaniei „DIGI donează viață”, din 2019 și până acum, peste 2000 de angajați Digi au donat aproape 1.000 de litri de sânge. În total, 7000 de donatori din toată țara au oferit sprijin vital pentru peste 21.000 de bolnavi. Campania „Avem același sânge” a ajuns în peste 22 de județe.

Carla Tănasie, jurnalist Digi 24: „Cele două proiecte „Digi donează viață” și „Avem același sânge” s-au mobilizat în jurul unei cauze importante, respectiv ajutarea sistemului medical din România și salvarea de vieți” . Cele două campanii de responsabilitate socială derulate de Grupul DIGI vor continua.

Sunt proiecte pe care le vom continua. Avem aceleași sânge este un proiect cu ajutorul căruia am mers în comunități, am mers la autoritățile locale și le-am spus că există această problemă, că este nevoie de sânge, că avem nevoie de donatori. Am spus acest lucru publicului nostru, a înțeles, au venit alături de noi, sunt mii de oameni care au donat și sunt mii de pacienți care au fost salvați pentru că sângele, spun încă o dată, este un medicament vital, este un medicament care nu poate fi cumpărat, poate fi doar donat de fiecare dintre noi.