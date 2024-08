Furturile din hotelurile bulgare, în continuă creștere. Turiștii iau acasă de la prosoape la televizoare sau saltele

Hotelierii bulgari spun că furturile sunt într-o continuă creștere în ultimii ani și reclamă că turiștii iau chiar și saltelele acasă, potrivit publicației bulgare Telegraf, citată de Novinite.

Bulgaria este o țară vizitată anual de peste un milion de turiști, atât pentru stațiunile de la malul Mării Negre cât și pentru stațiunile de ski. Hotelierii din întreaga țară au împărtășit experiențele lor și au dezvăluit cu ce obiecte pleacă acasă turiștii care se cazează în hotel. Mulți dintre ei golesc sticlele din mini-bar și pleacă fără să le plătească.

„Se fură tot – tot ce se dorește. Începând cu prosoapele și cearșafurile și terminând cu băuturile din minibar. Am avut un caz curios, unde acum câțiva ani am prins două familii de străini care luaseră două seturi complete pentru masă – câte 4 farfurii, tot atâtea boluri, furculițe, linguri și cuțite. Le luaseră de la restaurant, unde avem all inclusive”, a spus managerul unui hotel din Bulgaria.

Noutatea este că unii dintre ei reușesc să fure chiar și obiecte voluminoase.

„Am avut mai multe cazuri în industrie de furturi de televizoare. Acest lucru este valabil pentru camerele care sunt la parter sau la primul etaj. Prin terase și ferestre sunt date la persoane care nu sunt cazate la noi. Unele monitoare sunt bine fixate pe pereți, dar acest lucru nu îi oprește pe cei care au decis să plece acasă cu un televizor”, spun hotelierii din stațiunea Bansko.

Sticlele din mini-bar, golite și umplute la loc cu apă de la robinet

Pentru a nu-și da seama de furt, unii pun apă de la robinet în sticlele care au avut apă plată sau minerală. Hotelierii spun că nu au cum să depună plângere la poliție pentru că cele mai multe furturi sunt depistate când turiștii sunt deja în drum spre țara lor.

„Trucul constă în faptul că ei beau sticlele de apă minerală și alcool – de obicei vin și vodcă – și apoi umplu sticlele cu apă de la robinet. Nu-i putem prinde pentru că este umilitor să verificăm minibarurile din fiecare cameră în fața oaspeților”, a comentat un hotelier din Burgas.

Managerii de hotel au observat lipsa lenjeriei de pat. Recent, chiar două familii de români au plecat acasă cu cearșafurile pentru pături. Hotelierii mai spun că vizitatorii din țările occidentale fură cel mai des prosoape de baie și de plajă, în timp ce cei din Europa de Est iau frecvent pahare de marcă și fructe în exces.

Editor : Andreea Burghelea