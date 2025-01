Cu războiul la graniță, locatarii unui bloc din Baia Mare au început să-și transforme, pe banii lor, beciul în buncăr. Adăpostul are curent electric, grup sanitar și chiar o sufragerie. Primarul a fost în vizită și i-a lăudat pe oameni.

După începerea războiului din Ucraina, locatarii unui bloc din Baia Mare au decis să-și construiască propriul buncăr în locul beciurilor de la subsol.

„Ne-am mobilizat. Am pus afișe în bloc, am anunțat vecinii și am început să construim. În primul rând, să creăm distanța necesară. Am scos pământ, după am turnat, apoi ne-am mobilizat la geamuri”, a spus o locatară, pentru Digi24.



Ideea de a construi buncărul a fost împărtășită de toți cei care locuiesc în bloc. „Toți au fost de acord, au contribuit cu o sumă de bani”, a mai spus un alt locatar.

Adăpostul are curent electric. Primarul municipiului a făcut și el o vizită în buncăr.

„Trebuie să ne anunțe și să fie foarte atenți la ceea ce înseamnă consolidarea și lucrările care ar putea să apară la structura de rezistență a imobilelor și, de aceea, trebuie să fim anunțați, pentru că nu este permis să efectuăm lucrări neautorizate. Am solicitat sprijinul ISU”, a spus Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare, după vizita în buncări.

Reprezentanții ISU Maramureș spun, însă, că nu au primit nicio solicitare.

„La nivelul instituției noastre nu s-a înregistrat nicio solicitare de obținere a avizului sau autorizației de realizare a adăpostului de protecție civilă”, a declarat Adriana Șanta, purtător de cuvânt ISU Maramureș.



Oamenii au început lucrările după începerea războiului din Ucraina.

operator: Sebastian Codrean

Editor : Izabela Zaharia