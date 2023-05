Lucian Bode, după tragedia din Serbia: România este o ţară sigură, dar nu putem să nu vedem violențele din școli, consumul de droguri

Ministrul de Interne, Lucian Bode, s-a referit la tragedia din Serbia, unde un elev a intrat cu o armă în şcoală şi a împuşcat mai mulţi colegi şi un profesor, el afirmând că structurile MAI au obligaţia să tragă concluzii din acest incident. Bode spune că, totuşi, România este o ţară sigură, iar acest lucru a reieşit dintr-un raport al unui organism internaţional. În ceea ce priveşte infracţionalitatea în şcolile din România, ministrul de Interne a precizat că ”se întâmplă să avem violenţe, se întâmplă să avem consum de droguri”, dar autorităţile intenţionează să prevină astfel de fapte.

”Este o tragedie ce s-a întâmplat la Belgrad astăzi şi, cu atât mai mult cu cât am văzut din presa internaţională şi în presa din România, vorbim despre o şcoală bună, cu aprecieri la nivel naţional, vorbim despre un elev cu rezultate bune la învăţătură. Spun aceste lucruri pentru că într-o societate normală astfel de tragedii sunt greu de previzionat, în condiţiile în care vorbim de o şcoală foarte bună şi de un elev bun la învăţătură, fără preocupări infracţionale”, a declarat Lucian Bode, miercuri seară, la TVR Info, întrebat fiind despre violenţa în şcolile din România, în contextul incidentului din Serbia, potrivit News.ro.

Acesta a precizat că a urmărit acest caz şi nu doar acest caz.



”Se discută foarte mult şi presa, pe bună dreptate, promovează astfel de situaţii cu un motiv clar, astfel de tragedii să nu se mai repete. Pentru asta, structurile MAI au obligaţia să tragă concluzii şi pe principiul legilor învăţate, discutând cu specialiştii din minister, discutând cu partenerii noştri interni şi internaţionali, o astfel de tragedie să nu se întâmple în România sau altfel de tragedii, trebuie să recunoaştem, s-au întâmplat în România, nu la această dimensiune, din fericire, dar au fost situaţii şi în acest an, în care structurile noastre nu au reuşit să salveze viaţa unui cetăţean aflat în pericol, pentru că pentru noi salvatorii în special, misiunea este îndeplinită atunci când salvezi viaţa unui om care se află în pericol”, a mai declarat Bode.

Lucian Bode a subliniat că zilnic sunt până la 1.400 de intervenţii, iar România este o ţară sigură.

”În condiţiile în care zilnic avem 1.300-1.400 de intervenţii la apelul 112, anul trecut au fost peste 1,7 milioane de solicitări. Zilnic intervenim la peste 1400 de cazuri şi salvăm 1000 de vieţi în fiecare zi, dar o dată dacă într-un an nu ai ajuns la timp, atunci este o problemă şi nu trebuie să se repete. Dacă ne uităm la tabloul infracţional în România, înainte de toate vreau să vă spun că România este o ţară sigură. Dacă v-aţi uitat în urmă cu 2 săptămâni, a apărut un raport al unui organism internaţional unde pe o platformă cetăţenii au avut ocazia să îşi exprime punctul de vedere cu privire la traiul de zi cu zi, la infracţionalitatea stradală, cu privire la siguranţa în stradă. Am avut bucuria să constatăm că nu mai puţin de 5 oraşe din România se află în primele 100 cele mai sigure locuri din lume: Cluj, Braşov, Timişoara, Iaşi şi Bucureşti. Acest lucru nu îl spune MAI, nu îl spune o structură a statului român, o spune o organizaţie internaţională şi ar trebui să ne bucure acest lucru”, a precizat Bode.

Ministrul de Interne a prezentat şi statisticile pe zona de infracţionalitate în România,

”Pe zona de crimă organizată noi în ultimii 2 ani am avut peste 11.000 de percheziţii, peste 3.000 de rechizitorii întocmite de Parchet, de DIICOT, peste 7.000 de inculpaţi, peste 13.000 de infracţiuni şi peste 300 de grupuri infracţionale destructurate. Pe zona de menţinere a ordinii publice avem în fiecare zi peste 25.000 de efective în teren. Toţi aceşti indicatori contribuie la ceea ce spuneam la început, România este o ţară sigură. Dacă ne uităm în jurul nostru unde avem tragedia din Serbia şi incidentul încă neclarificat din Bulgaria, dar România este o insulă de stabilitate”, a subliniat Bode.

Violența în școlile din România

Lucian Bode a spus că, totuşi, în şcolile din România se întâmplă violenţe şi consum de droguri, aşa că a fost lansat în implementare un proiect de prevenţie, alături de Ministerul Educaţiei.

”Nu putem să nu vedem că în şcoli sunt situaţii, se întâmplă să avem violenţe, se întâmplă să avem consum de droguri. De aceea, lupta cu acest flagel, consumul de droguri a devenit flagel. Ministerul nostru, împreună cu Ministerul Educaţiei avem în implementare un proiect care vizează prevenirea portului şi folosirii fără drept a obiectelor interzise, de asemenea prevenirea traficului şi consumului ilicit de droguri. Prin Agenţia Naţională Antidrog am avut anul trecut peste 1.000 de profesori care au intrat în proiectele noastre de prevenire a combaterii acestui fenomen. Este mult de muncă, mai avem fosrte mult de muncă. Pe zona de prevenţie sunt multe proiecte în şcoli, în familie pentru că şcoala şi familia trebuie să lucreze împreună”, a adăugat Bode.

Ministrul s-a referit şi la capturile de droguri din ultimii doi ani.

”Ministerul nostru la toate festivalurile mari am intrat cu o acţiune foarte puternică de prevenire, de conştientizare, ce însemană consumul de droguri. Anul trecut, în 2022 am reuşit să capturăm peste 1 tonă de droguri. În 2021 România a avut cea mai mare captură de heroină din ultimii 30 de ani şi a doua la nivel european - 1,5 tone, capturată la Constanţa. În acest an am avut peste 3 tone de substanţe interzise capturate. De asemenea, am destructurat un laborator clandestin unde se fabricau aceste droguri”, a concluzionat Bode.

