Miley Cyrus, dată în judecată pentru hitul „Flowers”. Ce riscă dacă pierde procesul

Miley Cyrus a fost dată în judecată, fiind acuzată că s-a inspirat din melodia „When I Was Your Man” a lui Bruno Mars, fără permisiunea acestuia, relatează The Guardian. Procesul nu a fost intentat de cântăreț, ci de compania Tempo Music Investments, care deține o parte din drepturile melodiei acestuia.

Procesul se desfășoară în instanța federală din Los Angeles. Co-autorii hitului „Flowers”, Gregory Hein și Michael Pollack, au fost și ei incluși în proces, iar Sony Music Publishing, Apple, Target, Walmart și alte companii sunt acuzate pentru distribuirea melodiei.

Dacă va pierde procesul, artista poate plăti despăgubiri, care vor fi stabilite ulterior. În plus, Miley riscă să nu mai poată interpreta piesa în fața unui public și nici să o distribuie în social media.

Ce reclamă echipa lui Bruno Mars

„Orice fan al melodiei lui Bruno Mars „When I Was Your Man” știe că „Flowers” nu a avut parte de tot acest succes de una singură”, scriu cei care au intentat procesul împotriva lui Miley Cyrus.

Ei afirmă că melodia duplică numeroase elemente melodice, armonice și lirice din „When I Was Your Man”. „Din cauza numărului de similitudini dintre cele două melodii, documentul precizează că „Flowers'” nu ar exista fără „When I Was Your Man”. Cu „Flowers”, Cyrus, Hein și Pollack au creat o lucrare derivată din „When I Was Your Man” fără autorizare”, susțin cei care o chemă pe Miley în instanță.

„Flowers” a fost un succes major pentru Miley Cyrus, aducându-i cântăreței primul său premiu Grammy, respectiv cel pentru cea mai bună interpretare pop solo. Melodia a ocupat timp de opt săptămâni primul loc în SUA și zece săptămâni în Marea Britanie.

Editor : Andreea Stanciu