Motocicliștii nu mai au obligația de a deține triunghiuri reflectorizante, trusă de prim-ajutor şi extinctor. Legea a fost promulgată

Klaus Iohannis a promulgat legea prin care şoferii de mopede şi motociclete nu vor mai fi obligaţi să aibă triunghiuri reflectorizante, trusa de prim-ajutor şi extinctor. Iniţiatorii propunerii legislative de la USR au spus, pe 11 martie, la momentul adoptării proiectului de către Camera Deputaților, că acestea sunt obiecte care „nu doar că nu pot înlătura riscurile şi complicaţiile unui accident în care aceştia ar fi implicaţi, dar le pot pune viaţa în pericol”.

Conform News.ro, actul normativ are ca obiect de reglementare completarea art. 8 din ordonanţa de urgenţă a Guvernului 195/2002, prin introducerea unui nou alineat care să prevadă exceptarea posesorilor de permis pentru categoriile AM, A1, A2 şi A de la obligaţia de a deţine asupra lor triunghiuri reflectorizante, trusa de prim-ajutor şi extinctor. Astfel, legea promulgată prevede: „Pentru a fi conduse pe drumurile publice, autovehiculele, cu excepţia celor din categoriile AM, A1, A2 şi A, tractoarele agricole sau forestiere şi tramvaiele trebuie să fie dotate cu trusă medicală de prim-ajutor, două triunghiuri reflectorizante şi un stingător de incendiu, omologate”.

Senatorul USR care a inițiat proiectul de lege, Cristi Berea, afirmă că „Proiectul de lege adoptat astăzi a fost depus în 2022. Atunci când coaliţia de guvernare nu are interes, proiectele se mişcă foarte greu. Dar, chiar şi aşa, după aproape 2 ani, facem un pas spre normalitate. Începând de sezonul acesta, motocicliştii şi scuteriştii nu vor mai fi obligaţi să deţină triunghiuri reflectorizante, trusă de prim-ajutor şi extinctor şi nici nu vor mai putea fi hărţuiţi de Poliţie că nu le au. Împreună cu colegii mei din USR, am pregătit mai multe iniţiative legislative care vizează comunitatea moto din România, pe care le vom depune în perioada următoare”.

Codul rutier (OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice) nu face distincţie între vehicule şi îi presează pe toţi conducătorii să deţină două triunghiuri reflectorizante, o trusă medicală şi extinctor. Mai mult, nerespectarea acestei obligaţii înseamnă amendă de până la 825 lei, conform sursei citate de News.ro.

Motocicletele și mopedele sunt vehicule de mici dimensiuni care au spaţii limitate pentru compartimentare, șoferii fiind nevoiți să fie dotați cu toate obiectele specificate, să ataşeze spaţii suplimentare, care pot dezechilibra şi pot duce la accidente. Nici ghiozdanului care să fie purtat în spate nu este o idee bună, în cazul unui accident, indiferent de gravitate, şoferul poate fi catapultat de pe vehicul cu tot cu extinctorul din spatele lui şi celelalte obiecte.

Mulţi deţinători de permis din categoriile AM, A1, A2 şi A nici nu sunt informaţi că au aceeaşi obligaţie ca şoferii autovehiculelor de transport pasageri, motiv pentru care pot fi o ţintă sigură pentru amenzi, mai precizează USR.

Editor : C.S.