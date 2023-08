O fetiță din Iași a rămas fără aparatul auditiv, după ce un hoț i-a furat mamei ei rucsacul. Familia era în vacanță pe litoral

O fetiță din Iași cu dizabilități a rămas fără aparatul auditiv, după ce un hoț a profitat de o clipă de neatenție a mamei și i-a furat rucsacul, în care se afla dispozitivul, fără de care micuța nu aude deloc. Familia se afla în vacanță la mare, iar aparatul auditiv, care costă 7.000 de euro, era în ghiozdan alături de un laptop și un ceas, scrie Replica de Constanța.

Andreea, soțul și copiii lor erau cazați, inițial, la Venus. Vineri au eliberat camera și, după ce și-au petrecut ziua într-un parc acvatic din Mamaia, spre seară s-au oprit sa înnopteze în Eforie.

În rucsacul cu pricina se afla un laptop, un ceas, dar și un aparat auditiv, folosit de fetița lor cu dizabilități.

"Abia pe 20 august am realizat că ghiozdanul lipsește. În zilele acestea nu a purtat aparatul pentru că nu are voie să intre cu aparatul în mare și noi am stat la plajă mai tot timpul. Copilul are mai multe dizabilități și nu aude deloc fără acel aparat auditiv”, a declarat Andreea I. pentru Replica de Constanța.

Mama fetiței spune și că aparatul auditiv, care costă o avere, nu poate fi folosit de nimeni altcineva, întrucât acesta este compus din două parți, una fiind în interiorul urechii fetiței, prin operație.

"Doar partea exterioară, care este pierdută, costă 7.000 de euro. Copilul are un magnet în cap, a fost operat, iar cel care a luat ghiozdanul, și implicit aparatul, nu are ce să facă cu el, cele două piese fiind împerecheate. Din fericire, dacă nu găsim acel ghiozdan, nu trebuie să apelăm la o altă intervenție chirurgicală, trebuie să cumpărăm doar partea externă a aparatului", a mai spus femeia pentru sursa citată.

Părinții micuței speră, totuși, să recupereze măcar aparatul auditiv din rucsacul furat întrucât, în lipsa lui, fetița lor nu aude deloc.

