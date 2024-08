O româncă a fost condamnată la șase ani de închisoare pentru că a păcălit un pensionar din Spania să-i dea aproape un milion de euro. Cei doi au avut o relație de opt ani, iar când spaniolul nu a mai avut bani pentru ea, femeia l-a părăsit. Pentru că s-a simțit înșelat, bărbatul a dat-o în judecată și a câștigat procesul.

Corespondentul Digi24, Alin Petrică: „Cei doi s-au întâlnit în 2015 într-un club unde românca își desfășura activitatea. De atunci a urmat o relație în care spaniolul, profesor de meserie a fost îndrăgostit, spune el.

În toți acești ani, românca i-a cerut bani sub diferite pretexte, că are nevoie pentru o operație urgentă sau pentru o rudă care se afla în dificultate, că are nevoie de bani pentru a plăti un credit sau pentru a cumpăra ceva, iar spaniolul i-a dat 922 de mii de euro. Bani pe care nu îi avea, dar a făcut rost, s-a împrumutat de la bănci sau de la prieteni, a vândut proprietățile pe care le avea.

La un moment dat, românca i-a mai cerut o sumă mare de bani pe care spaniolul nu a mai avut-o, iar atunci femeia a considerat că este momentul să încheie relația. Cu inima frântă, spaniolul a considerat că a fost înșelat și a dat-o în judecată.

Românca a participat în calitate de acuzată, a durat mulți ani procesul. Ea a justificat faptul că a cerut acești bani pentru că îi merita. A spus că spaniolul știa ce meserie are și că banii i-a primit pentru serviciu, pentru a fi partenera lui de viață. Acum a venit sentința care o condamnă la 6 ani de închisoare și la restituirea sumei, însă femeia nu mai e de găsit. A fost dată în urmărire generală, iar banii care au fost virați în contul din România sunt foarte greu de găsit”.