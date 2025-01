Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului va sfinți Catedrala Națională alături de Patriarhul Daniel

Catedrala Naţională va fi sfinţită la 26 octombrie de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului şi de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române. Potrivit Agenţiei Basilica a Patriarhiei Române, evenimentul marchează 140 de ani de când Bisericii Ortodoxe Române i-a fost recunoscut statutul de Biserică Autocefală şi 100 de ani de când a fost ridicată la rangul de Patriarhie.



"Iubim Biserica fiică a României şi aşteptăm cu nerăbdare să participăm la sărbătorile oficiale de la Bucureşti, de anul viitor, dedicate centenarului ridicării la demnitatea patriarhală a Bisericii autocefale din România, de către Patriarhia Ecumenică", a declarat anul trecut Sanctitatea Sa Bartolomeu I, potrivit sursei citate.

Sfințirea altarului, în Anul Centenar al Marii Uniri

Sfinţirea altarului Catedralei Naţionale a avut loc în 25 noiembrie 2018, Anul Centenar al Marii Uniri, în Sfânta Masă fiind încorporată atunci lista cu numele tuturor eroilor români cunoscuţi din istorie (aproximativ 350.000), pentru a marca în mod simbolic actul de construire a catedralei ca o jertfă istorică a întregului popor român pentru credinţă, independenţă naţională şi libertate întru Dumnezeu.



După sfinţirea din acest an, Catedrala Naţională va rămâne deschisă pentru slujirea liturgică şi participarea credincioşilor, inclusiv la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, de luni, 27 octombrie.



Conform Basilica, lucrările de construcţie sunt aproape finalizate, anul acesta urmând să fie instalată crucea pe turla mare, să fie terminate instalaţiile interioare, montarea vitraliilor exterioare şi structura de rezistenţă a porticurilor de la intrarea principală. 220 de pictori lucrează la mozaic în ritm alert, depunând un efort uriaş, sub coordonarea pictorului bisericesc Daniel Codrescu. Lucrările de pictură continuă şi ele, sub supravegherea atentă a Părintelui Patriarh Daniel, urmând un plan iconografic care respectă tradiţia bizantină şi se desfăşoară pe o suprafaţă totală de 25.000 de metri pătraţi. Catapeteasma pictată în mozaic, de peste 400 de metri pătraţi, este cea mai mare de acest fel din lumea ortodoxă.

