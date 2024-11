POLITICO evaluează comisarii din primul executiv european condus de Ursula von der Leyen. Ce notă a primit Adina Vălean

Noua Comisie Europeană îşi preia oficial mandatul de cinci ani de la 1 decembrie, după ce a primit toate aprobările necesare. Însă prima echipă condusă de Ursula von der Leyen în perioada 2019-2024 a avut un parcurs infernal. Aceşti cinci ani au fost dominaţi de un război la porţile Europei şi altul în Orientul Mijlociu, o criză energetică continuă şi răspunsul la pandemie, scrie POLITICO. Publicaţia de la Bruxelles face o scurtă evaluare, materializată printr-o notă, a activităţii fiecărui comisar din prima Comisie Europeană condusă de Von der Leyen.

Într-o notă adresată personalului, Ursula von der Leyen a lăudat Comisia care îşi încheie mandatul pentru îndeplinirea promisiunii de a fi „îndrăzneaţă şi ambiţioasă” în îndeplinirea aspiraţiilor cetăţenilor UE şi în abordarea provocărilor viitoare. Aceasta şi-a depăşit promisiunea, a adăugat ea, potrivit News.ro.

POLITICO a încercat să vadă cum se potrivesc aceste complimente interne cu ceea ce a fost promis şi în cele din urmă livrat. Aşa că face o „fişă de evaluare” pentru fiecare comisar, inclusiv pentru Ursula von der Leyen, căruia îi acordă şi o notă, după sistemul de notare american (de la A la F).

Niciun comisar nu a obţinut nota maximă, A+, sau măcar A. Cea mai mare notă acordată de POLITICO este A-, pe care au obţinut-o cinci comisari: Ylva Johansson (afaceri interne), Margrethe Vestager, vicepreşedinte executiv pentru o Europă pregătită pentru era digitală, Stella Kyriakides, sănătate şi siguranţă alimentară, Wopke Hoekstra, acţiuni climatice (a rămas şi în a doua Comisie cu acest mandat), şi Virginijus Sinkevičius, mediu, oceane şi pescuit.

Preşedinta Comisiei Europene însăşi, Ursula von der Leyen, este cotată cu B-, dar există şi un „repetent”, comisarul Ungariei, Olivér Várhelyi, care s-a ocupat de vecinătate şi extindere, şi care a primit F, cea mai mică notă în sistemul american de notare. (El face parte şi din noul Colegiu al Comisarilor, în calitate de comisar pentru agricultură şi bunăstarea animalelor).

Alţi doi comisari sunt sub limită, fiind în zona D: Iliana Ivanova, inovare, cercetare, cultură, educaţie şi tineret, are D+, iar Janusz Wojciechowski, comisarul pentru agricultură şi dezvoltare rurală, este evaluat la D-.

Zece comisari au primit note în zona B (B+, B sau B-), în timp ce nouă sunt în zona C (C+, C şi C-).

Situația Adinei Vălean

Reprezentanta României, Adina Vălean, comisarul pentru transporturi, este în zona mediocră, fiind notată cu C-.

Iată cum îşi justifică POLITICO evaluarea Adinei Vălean:

„Europarlamentar din 2007, Vălean este în elementul ei în Parlamentul European. În calitate de comisar pentru transporturi, însă, a părut să nu fie sincronizată, uneori chiar plictisită de legislaţia pe care a fost însărcinată să o apere.

Parlamentarii şi diplomaţii s-au plâns de lipsa unei viziuni asupra transporturilor, iar un oficial a catalogat-o drept comisarul cel mai absent din cadrul executivului UE, chiar dacă departamentul său a elaborat o listă lungă de texte legislative.

Comisarul a primit laude din partea unora pentru certificatele Covid, care au repornit călătoriile, şi pentru „benzile verzi” care au permis circulaţia camioanelor atunci când ţările şi-au închis frontierele, în încercarea inutilă de a stopa răspândirea Covid.

Iar atunci când Rusia a invadat Ucraina şi i-a oprit comerţul maritim, „culoarele de solidaritate”, care au sprijinit exporturile terestre ucrainene, au fost o parte esenţială a răspunsului UE la război”.

Cum este evaluată Ursula von der Leyen

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care se pregăteşte de un nou mandat de cinci ani în fruntea executivului european, a primit nota B- şi are din partea POLITICO următoarea caracterizare pentru activitatea din primul mandat:

„Von der Leyen a trecut de la o necunoscută şi o alegere neaşteptată pentru a conduce executivul UE, la unul dintre cei mai puternici lideri ai acestuia din istoria recentă, în timpul primului său mandat. Ea s-a folosit de pandemie şi de consecinţele războiului Rusiei împotriva Ucrainei pentru a-şi întări controlul asupra procesului decizional european şi pentru a-şi îmbunătăţi propria imagine publică dincolo de coridoarele instituţiilor de la Bruxelles. Deşi a fost, de asemenea, criticată, procesul său decizional centralizat a ajutat Europa să reacţioneze rapid la crize”, scrie POLITICO.

Publicaţia de la Bruxelles schiţează şi provocările noului mandat al Ursulei von der Leyen: „Pentru al doilea mandat, în timp ce războiul din Ucraina continuă fără a i se întrevedea sfârşitul, ea va trebui să conducă blocul printr-o a doua preşedinţie a lui Donald Trump, asigurând în acelaşi timp o UE mai competitivă în raport cu SUA şi China şi îndeplinind obiectivele blocului privind clima”.

