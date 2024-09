Au fost evacuate 6.014 de persoane din 28 de localităţi din județele Argeș, Brașov, Galați și Vaslui. Majoritatea provin din județul Galați, unde 5.937 de persoane au fost relocate. Alte 684 de persoane au refuzat evacuarea. Totodată, circulația maritimă și fluvială este suspendată, iar manevrele în toate porturile din județul Constanța și la Bara Sulina, în județul Tulcea, sunt oprite din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, inclusiv a vântului puternic. IGSU anunţă că au fost înregistrate efecte ale vremii în 90 de localităţi din 27 de judeţe, unde copaci şi stâlpi doborâţi de vânt au avariat 11 maşini şi două case. „Din punctul meu de vedere s-a acționat profesionist, ca la carte și mă bucur mult că am luat niște măsuri preventive, astfel încât să excludem pierderile de vieți omenești”, a declarat premierul Marcel Ciolacu, la comandamentul care a avut loc la MAI luni dimineața. „La acest moment situația este sub control”, a completat șeful DSU Raed Arafat.

ACTUALIZARE 09.15 „Din punctul meu de vedere s-a acționat profesionist, ca la carte și mă bucur mult că am luat niște măsuri preventive, astfel încât să excludem pierderile de vieți omenești. Vreau să mulțumesc pompierilor jandarmilor, pompierilor și polițiștilor pentru toată această perioadă, în mod deosebit pentru azi noapte, când împreună cu prefecții și autoritățile locale, în județele vizate ați avut o noapte albă, întreaga echipă de la Ministerul de Interne. Eu vă mulțumesc. Rămânem în continuare în alertă. Așa cum spunea, domnul Arafat, oamenii se vor întoarce la locuințele lor, dar nu avem nicio victimă. Cred că acest lucru este cel mai important”, a declarat Marcel Ciolacu, înaintea Comandamentul de luni dimineață, de la ora 7.00, de la sediul Ministerului Afacerilor Interne.

Șeful DSU, Raed Arafat a precizat că „la acest moment situația este sub control”.

„Am avut cod roșu de la Galați și au apărut încă trei coduri nowcasting la Bacău, la Neamț, la Vrancea”, a mai spus Arafat.

ACTUALIZARE 09:00 ISU Galaţi a transmis că nu au fost înregistrate probleme deosebite peste noapte din cauza Codului Roşu de ploi şi inundaţii, în judeţul Galaţi, unde duminică s-a luat hotărârea că în 25 de localităţi să fie evacuate toate persoanele care locuiesc în zone cu risc de inundaţii.



Judeţul Galaţi s-a aflat luni, 30 septembrie, de la ora 00,00 şi până la ora 9,00, sub incidenţa Codului Roşu de precipitaţii abundente şi vijelii, prognoza transmisă de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor fiind de 40 - 50 l/mp, iar în partea de centru şi de vest a judeţului, cu o probabilitate mare, de 80 - 100 l/mp.



Având în vedere avertizările emise de specialişti privind precipitaţiile abundente care vor afecta judeţul Galaţi, cu impact asupra creşterii debitelor râurilor din bazinul hidrografic Bârlad, Prut şi Siret, precum şi scurgeri semnificative de pe versanţi, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a hotărât duminică, 29 septembrie, că în 25 de localităţi este necesară evacuarea de urgenţă a persoanelor aflate în zone cu risc de inundaţii.



„În acest sens, au fost emise ordine de evacuare, în urma cărora 239 de persoane au fost evacuate şi relocate în spaţiile special amenajate de autorităţile locale. În urma informărilor din teren, efectuate de forţele de intervenţie şi autorităţile locale, alte 4.613 persoane, care locuiesc în zone cu risc de inundaţii, au ales să meargă la rude astfel încât să fie în siguranţă. Au fost şi cazuri în care oamenii au refuzat să îşi părăsească locuinţele. În această situaţie aproximativ 300 de persoane, care sunt în atenţia forţelor de intervenţie, care vor acţiona imediat ce situaţia o va impune", a transmis, duminică noapte, Prefectura Galaţi, potrivit Agerpres.



În cele 25 de localităţi - Corod, Valea Mărului, Cudalbi, Costache Negri, Pechea, Cuza Vodă, Slobozia Conachi, Vameş (Piscu), Tudor Vladimirescu, Corni, Bereşti, Jorăşti, Băneasa, Târgu-Bujor, Fârţăneşti, Folteşti, Frumuşiţa, Podoleni (Barcea), Bereşti Meria, Măstăcani, Griviţa, Suhurlui, Bălăbăneşti, Smulţi şi Drăgăneşti - cursurile şcolare au fost suspendate pentru data de 30 septembrie.

Manevrele în toate porturile din județele Constanța și Tulcea, suspendate

ACTUALIZARE 8.45 „Urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice prognozate, în ultimele 24 de ore s-au înregistrat efecte în 116 localități din 29 județe (AR, AG, BC, BT, BR, BV, BZ, CL, CJ, CT, CV, DB, GL, GR, HD, IL, IS, IF, NT, OT, PH, SJ, SB, SV, TM, TL, VL, VS, VN) și municipiul București, unde s-a intervenit pentru evacuarea apei din 11 case, 16 curți, 6 beciuri, 4 subsoluri de bloc, 1 instituție publică, 1 depozit operator economic și 12 străzi, cât și pentru degajarea a 79 copaci și 5 stâlpi de electricitate prăbușiți pe carosabil, fiind avariate 14 autovehicule și 2 imobile”, transmite IGSU, într-o informare de presă.

Au fost evacuate preventiv 6.014 persoane din 28 de localități din județele Argeș, Brașov, Galați și Vaslui. Majoritatea provin din județul Galați, unde 5.937 de persoane au fost relocate. De asemenea, în județul Vaslui au fost evacuate 60 de persoane, în Brașov (localitatea Budila) 6 persoane, în Argeș (localitatea Lerești) 11 persoane, iar alte 684 de persoane au refuzat evacuarea.

În acest interval, o situație deosebită a avut loc în județul Covasna, unde pompierii militari au intervenit în localitatea Ghidfălău pentru salvarea a 11 persoane (8 adulți și 3 minori) care au rămas blocate cu autoturismele pe un drum forestier.

Totodată, circulația maritimă și fluvială este suspendată, iar manevrele în toate porturile din județul Constanța și la Bara Sulina, în județul Tulcea, sunt oprite din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, inclusiv a vântului puternic.

La acest moment, situația la nivel național este sub control și nu sunt raportate situații deosebite.

Cu toate acestea, avertizările meteorologice rămân în vigoare și în cursul zilei de azi, sens în care vă îndemnăm să respectați recomandările autorităților pentru siguranța dumneavoastră și a familiei:

În cazul creșterii debitelor pe râuri sau pârâuri, sfătuim cetățenii să nu traverseze cursurile de apă și să se mențină la distanță de maluri. De asemenea, locuitorii din zonele vizate trebuie să ia măsuri preventive, cum ar fi curățarea șanțurilor și a rigolelor pentru a facilita scurgerea apelor pluviale.

În cazul vântului puternic, evitați trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau elementelor de construcție ce pot fi ușor dislocate.

Conducătorilor auto le recomandăm să evite deplasările în zonele afectate de inundații sau vizate de avertizări meteo. De asemenea, să se intereseze din timp asupra stării vremii atunci când intenționează să plece la drum.

Mai multe informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea Platformei Naționale de Pregătire pentru Situații de Urgență (https://fiipregatit.ro) și aplicația de mobil DSU care poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play.

Cod galben de ploi până marţi dimineaţa

ACTUALIZARE Luni 30 sept, 08:04 Judeţele din Moldova, Dobrogea, centrul şi estul Munteniei sunt vizate de o atenţionare Cod galben de ploi şi vânt până marţi dimineaţa la ora 10:00, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

În intervalul 30 septembrie, ora 10:00 - 1 octombrie, ora 10:00, în aceste zone vor fi averse, iar mai ales prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 25...40 l/mp şi izolat peste 50 l/mp.

Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h.

De asemenea, în zonele de munte, la altitudini în general de peste 1700 m în Carpaţii Orientali şi Meridionali, vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare, iar vântul va avea intensificări, cu viteze de 70...90 km/h.

Cod portocaliu de inundaţii în 6 județe

Hidrologii au emis luni dimineaţa avertizări Cod portocaliu de inundaţii pentru râuri din judeţele Harghita, Mureş, Covasna, Neamţ, Bacău şi Vrancea.

Potrivit Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), ca urmare a precipitaţiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundaţii locale şi creşteri importante de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale cotelor de inundaţie pe râurile din bazinele hidrografice: Mureş - bazin amonte S.H. Suseni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Suseni - amonte S.H. Stânceni (judeţele Harghita şi Mureş), Olt - bazin amonte S.H. Tomeşti şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Tomeşti - amonte S.H. Micfalău, (judeţele Harghita şi Covasna), Bistriţa - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Frumosu (judeţele Neamţ, Harghita, Bacău), Trotuş - bazin amonte S.H. Ghimeş-Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ghimeş-Făget - amonte S.H. Vrânceni (judeţele Neamţ, Harghita, Bacău şi Covasna), Putna - bazin amonte S.H. Colacu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Colacu (judeţul Vrancea).

Avertizările hidrologice sunt valabile până luni la ora 12:00.

5.500 de evacuați

ACTUALIZARE Luni 30 sept, 07:21 „În data de 29 septembrie, în intervalul orar 07.00 - 24:00, în contextul manifestării fenomenelor hidrometeorologice periculoase, echipajele operative au acţionat în 90 de localităţi din 27 de judeţe (AR, AG, BC, BT, BR, BV, BZ, CJ, CT, CV, DB, GL, GR, HD, IL, IS, IF, NT, OT, PH, SJ, SB, TM, TL, VL, VS şi VN) şi Municipiul Bucureşti pentru înlăturarea efectelor generate de vremea rea. În acest interval de timp, din cauza precipitaţilor abundente, salvatorii au intervenit în sprijinul populaţiei pentru evacuarea apei din 10 case, 14 curţi, 6 beciuri, 3 subsoluri de bloc, 1 instituţie publică, 1 depozit operator economic şi 11 străzi”, a transmis IGSU.

De asemenea, din cauza vântului puternic, pompierii au acţionat pentru degajarea a 45 de copaci şi 2 stâlpi de electricitate prăbuşiţi pe carosabil. În urma acestor evenimente, au fost avariate 11 autovehicule şi 2 imobile.

„În ceea ce priveşte circulaţia rutieră, pe drumurile naţionale DN 11/BC şi DN 3/IF şi drumurile judeţene DJ 248A/IS şi DJ 687/HD s-a circulat cu dificultate din cauza apei acumulate pe carosabil. De asemenea, circulaţia feroviară a fost temporar oprită pe secţia de cale ferată nr. 202 între localitatea Simeria/HD şi localitatea Petroşani/HD din cauza unui copac căzut pe linia de contact”, a mai transmis sursa citată.

Până la mierzul nopţii au fost evacuate 5.438 persoane din 28 localităţi din 4 judeţe, astfel:

* judeţul GL - 5.361 persoane din 23 localităţi (Bălăbăneşti, Băneasa, Bereşti, Bereşti-Meria, Corn, Corod, Costache Negri, Cudalbi, Cuza Voda, Drăguşeni, Fârţăneşti, Folteşti, Frumuşiţa, Griviţa, Măstăcani, Pechea, Piscu, Slobozia Conachi, Smulţi, Suhurlui, Târgu Bujor, Tudor Vladimirescu şi Valea Mărului), iar alte 467 persoane au refuzat evacuarea;

* judeţul VS - 60 persoane din 3 localităţi (Griviţa, Murgeni şi Vinderei);

* judeţul BV - 6 persoane din 1 localitate (Budila);

* judeţul AG - 11 persoane din 1 localitate (Lereşti).

Cod roșu în Galați

ACTUALIZARE 22:20 - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) anunţă că până duminică seara au fost evacuate peste 3.500 de persoane din judeţul Galaţi, 60 din judeţul Vaslui şi două din judeţul Braşov. Furtunile au produs efecte în Bucureşti, dar şi în alte 35 de localităţi din 16 judeţe.

De la miezul nopţii, judeţul Galaţi va fi sub cod roşu de precipitaţii.

De la ora 20:00, în Moldova, Dobrogea, centrul şi estul Munteniei, estul şi sudul Transilvaniei, zona de munte a judeţelor Vâlcea, Argeş şi Dâmboviţa este cod portocaliu.

„Vor fi perioade cu ploi torenţiale şi abundente. În intervale scurte de timp şi prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 50...70 l/mp şi local peste 80...100 l/mp”, a transmis ANM.

„La Galați ne așteptăm la un impact serios”

Șeful DSU Raed Arafat a explicat la Digi24 că s-a dublat numărul de pompieri pregătiți să intervină în caz de viitură, dar și că se așteaptă ca județul Galați să fie afectat din nou de viituri.

„Au fost luate măsuri suplimentare în toate localitățile care vor fi sub Cod portocaliu în cursul zilei fie în cursul nopții și bineînțeles sunt pe Cod portocaliu de 24 de ore. Măsurile includ creștererea capacității Inspectoratelor de Urgență prin dublarea numărului pompierilor de serviciu, adică se aduce încă o tură din cele trei ture la lucru pe toata durata codului. În al doilea la rând avem la Galați cei 1.000 de pompieri implicați în zonele preventive în zonă, mai ales că la Galați ne așteptăm să fie un impact în serios având în vedere că au mai fost situații acum mai multe zile și că există posibilitatea că ploile să aibă un impact asupra zonelor care au mai fost inundate și a zonelor adiacente”, a transmis Raed Arafat.

În pregătirea pentru inundații, autoritățile de la București au organizat mai multe videoconferințe în care s-a atras atenția asupra atenției la persoanele vulnerabile și comunicarea cu populația, mai notează șeful DSU.

„Avem manevra de forțe care sunt din alte județe către județele care sunt sub Cod portocaliu prin trimiterea de tehnica de intervenție cum ar fi bărci și echipamente și acest lucru poate fi suplimentat la solicitare. Avem două elicoptere pregătite cu echipe de salvare prin troliere, dacă vremea va permite în unele zone să se intervină ele pot să fie solicitate imediat, dacă nu sunt piedici din punct de vedere a vizibilității. Sunt activate toate centrele de conducere a intervenției din județele care sunt sub Cod portocaliu, iar la nivelul ministerului avem activat centrul național de conducere și cu prezență din partea DSU, IGSU, altor structuri ale ministerului Afacerilor Interne și din partea colegilor de la ministerul Mediului. Ieri au fost ținute două videoconferințe conduse de domnul ministru Predoiu în care s-a solicitat fiecărui județ să raporteze ce măsuri preventive au pregătit în cadrul comitetelor pentru situații de urgență. Domnul ministru a insistat pe două aspecte: lucrul cu autoritățile locale și mai ales mare atenție la persoanele vulnerabile, cu dizabilități și comunicarea cu populația.”

Populația, rugată să coopereze cu autoritățile

Raed Arafat nu a exclude ca locuitorii unor localități din Galați să fie evacuați preventiv după evaluarea autorităților. Totodată, el a făcut apel la populație să coopereze cu autoritățile.

„Recomandăm și solicităm populației să fie foarte atentă la ce recomandări vin din partea autorităților. Iar la București, Ilfov, atenție, se așteaptă totuși la o cantitate mare de apă, mai ales începând de după-amiază și seară, așa că să fie pregătită populația și să evite să fie pe drumuri. Dacă e vânt mare să fie aproape de copaci.

Acum, la ora 11.00 se va ține o ședință a comitetului județean pentru situații de urgență, am discutat și domnul prim-ministru și cu domnul ministru, cu președintele consiliului, cu pompierii. În cadrul ședinței vor lua decizia pe măsurile preventive, nu se exclude și măsurile de evacuare preventivă din anumite zone. Acest lucru se va decide în comitet. Apoi vedem ce măsuri au luat și dacă au nevoie de sprijin. Chiar dacă în acest moment pot să spun că la Galați există o forță semnificativă din partea ISU și Ministerului Apărării care ar putea face față unor astfel de acțiuni. Măsurile preventive trebuie luate înainte de o eventuală viitură. După ce o viitură lovește, e foarte greu să intervină populația. Rugăm populația să coopereze cu ei, dacă se recomandă ceva să nu se piardă timp cu negocieri, eu accept, eu nu accept. Pentru că cei care nu acceptă la un moment e posibil să solicite ajutor, să-i pună în pericol pe cei care-i ajută și s-ar putea să-i nenorocească pe alții care au nevoie de ajutor”, a mai declarat Raed Arafat.

Alerte meteo

Meteorologii au anunţat că, duminică, între orele 8.00 şi 20.00, aversele se vor extinde în cea mai mare parte a ţării şi local în regiunile sudice vor fi însoţite de descărcări electrice. Izolat, vor fi vijelii şi va cădea grindină. În intervale scurte de timp şi prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 25-40 l/mp şi local de peste 50 l/mp. Vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de 45-65 km/h, iar în Moldova şi estul Munteniei temporar vor fi şi rafale de peste 70 km/h.

De asemenea, vremea se va răci accentuat în toată ţara. În nordul şi estul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei şi sudul Transilvaniei, duminică este în vigoare un Cod portocaliu, fiind aşteptate ploi torenţiale şi abundente. În intervale scurte de timp şi prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 50-70 l/mp şi izolat de peste 80 l/mp. De duminică seară, până luni dimineaţă, va fi Cod galben, în cea mai mare parte a Olteniei, vestul Munteniei şi local în Transilvania. Vor fi averse, iar în intervale scurte de timp şi prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 25-40 l/mp. Vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de 45-65 km/h. De asemenea, la munte, la altitudini în general de peste 1.700 m şi cu precădere în Carpaţii Orientali, vor fi şi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

Tot de duminică seară, va fi Cod portocaliu în Moldova, Dobrogea, jumătatea de est a Munteniei, estul şi sud-estul Transilvaniei, unde vor fi perioade cu ploi torenţiale şi abundente. În intervale scurte de timp şi prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 40-60 l/mp şi local peste 70 l/mp. Vântul va avea intensificări, temporar cu rafale în general de 70-85 km/h.

Editor : I.B.