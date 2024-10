După ce Digi24 a dezvăluit, în cadrul campaniei pacient în România, că cel mai mare spital de pneumologie din țara noastră nu are, de mai bine de o lună autorizație sanitară, DSP București a explicat, tot pentru Digi24, că a emis documentul încă de săptămâna trecută, din 15 octombrie, numai că vestea nu a ajuns și la Institutul „Marius Nasta”. Managerul spitatului, Beatrice Mahler, a anunțat, la Digi24, că nu a primit, până în prezent, nicio hârtie de la DSP București că a fost emisă autorizația de funcționare. De asemenea, în cazul în care unitatea sanitară va pierde bani din cauza acestie probleme privind autorizația sanitară de funcționare, atunci va acționa în instanță DSP, a mai spus Mahler.

DSP București a răspuns solicitării Digi24 și spune că acest spital are autorizație de funcționare emisă încă din 15 octombrie, dar pentru că nu a anunțat pe nimeni, cei de la spital nu știau că există această autorizație. Este o autorizație de funcționare dată cu plan de conformare până în 2026, motivul fiind că sălile de operație renovate nu corespund înălțimii, potrivit legii.

Prin urmare, trebuie ca spitalul să facă noi investiții, dacă va fi posibil să fie această înălțime respectată, având în vedere că este vorba de o clădire veche de 50 de ani.

Pe de altă parte, știm că managerul spitalului, conducerea acestui spital, a acționat în instanță DSP București pentru că a refuzat să răspundă solicitării de a oferi asistență de specialitate spitalului.

DSP spune că nu s-a întâmplat acest lucru, pentru că cei de la spital au solicitat această asistență de specialitate după ce lucrările au fost deja încheiate. Însă, așa cum a fost posibil ca autorizația să fie dată cu plan de conformare, acest lucru se putea întâmpla încă din momentul în care autorizația a expirat.

Control la „Marius Nasta”

Casa de Sănătate București a anunțat deja că va trimite un control, așa că este foarte posibil să vedem că banii vor fi imputați pentru perioada în care spitalul a funcționat practic ilegal. Nu este exclus totuși, ca banii încasați de Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” în perioada cât nu a avut autorizație să fie ceruți înapoi.

„Până la această oră nu a ajuns pe masa Institutului «Marius Nasta», nici pe e-mail, nici sub altă formă, nicio informare că s-a emis autorizația sanitară de funcționare, nici colega mea care răspunde de compartimentul CIPAM, adică medicul epidemiolog nu a fost informat de colegii epidemiologi din Direcția de Sănătate Publică că această autorizație a fost emisă. Prin urmare, atâta timp cât nu ai un document care să te informeze și documentul nu a ajuns la institut, noi nu considerăm că acest lucru este real. Pe de altă parte, este extrem de grav să funcționăm fără autorizație sanitară de funcționare. Ce vreau să subliniez este faptul că Institutul «Marius Nasta» a respectat toate prevederile legale atunci când a solicitat”, a afirmat Beatrice Mahler, manager al Institutului „Marius Nasta”.

Dacă spitalul va fi taxat, atunci va acționa DSP în instanță

Ea a mai spus că „afirmația Direcției de Sănătate Publică conform căreia Institutul Marius Nasta asta a solicitat asistență după finalizarea lucrărilor este puțin inexactă, deoarece Institutul «Marius Nasta» asta a anunțat Direcția de Sănătate Publică cu privire la începerea lucrărilor și implementare a proiectului”.

„Proiectul, prin structura lui nu prevedea o modificare de structură, care, conform legii, necesita vizarea din partea Direcției de Sănătate Publică, iar răspunsul înscris la solicitarea noastră oricum trebuia să vină. Este extrem de grav dacă cei de la Casa de Asigurări vor considera că trebuie, trebuie să impute banii spitalului, Însă ținând cont că nu este o vină care aparține nici Institutului, nici managementului, noi ne vom îndrepta legal, așa cum este normal, către cei care poartă vina lipsei de emitere a autorizație, adică Direcția de Sănătate Publică”, a adăugat Mahler.

Ea a oferit explicații și despre sălile de operație care nu ar corespunde standardeleor de înălțime prevăzute de lege și a spus că există un termen final în 2026.

„Nu am văzut modul în care a fost emisă autorizația sanitară de funcționare. Prin urmare, nu pot să vin și să fac precizări la o adresă pe care nici măcar nu am citit-o. Am auzit acum, fiind în direct cu dumneavoastră, de precizările pe care le-a făcut Direcția de Sănătate Publică. Ce pot să spun este că înălțimea sălilor este și a fost mai mică întotdeauna decât prevede legea și că nu putem schimba și nici nu putem înălța o structură veche, pentru că deasupra sălilor de operație sunt saloane. Prin urmare, vom vedea care va fi soluția legală după ce vom analiza documentul pe care sper și eu că îl vom primi în zilele următoare de la Direcția de Sănătate Publică”, a conchis Beatrice Mahler.

