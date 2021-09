Scene violente într-un liceu din Arad. Un elev a fost bătut crunt în clasă de trei colegi

Un elev de 14 ani din județul Arad a fost bătut crunt de trei colegi, în timpul unei pauze. Întreaga scenă a fost filmată și a ajuns pe rețele sociale. Agresorii sunt cercetați acum de poliție. Vă avertizăm că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Elevul bătut învață în clasa a VIII-a la un liceu din orașul Lipova. Băiatul se află în grija bunicilor, pentru că părinții săi sunt plecați la muncă în străinătate. Încăierarea a fost filmată de un alt elev, care-i și instiga pe bătăuși.

Bunicul elevului agresat: Când am ajuns acasă și am văzut imaginile, nu mi-a venit să cred. Atunci am încercat să-l sun, el cum o fost bătut, n-o putut ca să-mi spună.

Cei trei agresori sunt în clasa a VII-a, dar doi dintre ei au 15 ani pentru că au rămas repetenți.

Daniela Truț - diriginta elevului agresat: Pun aceste probleme pe seama condițiilor familiale pe care le au acasă. Provin din familii cu părinți despărțiți, familii dezorganizate.

Lucian Donțu - directorul liceului din Lipova: Agresiunea se întâlnește... Dacă anii trecuți o întâlneam la elevii care erau apropiați de majorat sau peste majorat, elevii care erau în prag de terminare a studiilor liceale, acum vârsta a scăzut. Vârsta la care se comit foarte multe agresiuni este 13, 14, 15 ani.

Nicolae Guleș - șef comisie violență în școală: Violența este cea mai gravă. Violența și drogurile. Cele două sunt niște... tare în societate care fac atâtea victime. Să încercăm să-i mobilizăm, să-i facem să înțeleagă că au greșit și pe viitor să nu se mai repete.

Agresorii sunt anchetați acum de poliție.

Politiștii din Lipova s-au sesizat din oficiu și au întocmit un dosar penal. Inspectoratul Școlar Județean Arad a cerut de asemenea o anchetă.



Marius Gondor: Așteptăm cercetările poliției, dar în același timp l-am rugat pe dl director să facă o cercetare disciplinară cât mai curând posibil și să facă un raport despre ce s-a întâmplat și ce sancțiuni s-au luat la Lipova.



Elevul agresat a fost supus unui examen medico-legal. În funcție de rezultatul acestuia, anchetatorii vor lua măsurile prevăzute de lege.

