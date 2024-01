A fost descoperită proteina care ar putea încetini îmbătrânirea (studiu)

Oamenii de știință japonezi au identificat o proteină care ar putea juca un rol esențial în menținerea a două structuri subcelulare legate de îmbătrânire și boli, transmite euronews.com.

Cercetătorii au identificat o proteină care ar putea deschide noi căi pentru tratarea bolilor legate de vârstă.

Proteina ajută la eliminarea organitelor deteriorate, subunități ale unei celule care îndeplinesc funcții importante în cadrul acesteia și sunt vitale pentru funcționarea sa.

Două dintre ele, mitocondriile și lizozomii, ajută la producerea de energie în celule și le mențin sănătoase.

Deteriorarea acestor organite a fost legată de îmbătrânire și de multe boli, inclusiv boli neurodegenerative, cum ar fi Parkinson, Alzheimer, boala Huntington și scleroza laterală amiotrofică (SLA).

Într-un nou studiu, publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences, oamenii de știință de la Universitatea Osaka din Japonia spun că proteina numită hexokinază (HKDC1) ajută la protejarea atât a mitocondriilor, cât și a lizozomilor.

„Modularea funcției HKDC1 ar putea preveni senescența celulară, care este legată de îmbătrânire și de bolile legate de vârstă”, a declarat Shuhei Nakamura, profesor de biochimie la Universitatea de Medicină Nara.

Senescența celulară are loc atunci când celulele încetează să se dividă, ceea ce poate împiedica celulele să devină canceroase, dar contribuie la îmbătrânire. Cercetătorii mai spun că prevenirea senescenței poate contracara îmbătrânirea și bolile legate de vârstă.

„Senescența celulară ar putea provoca multe boli legate de vârstă, inclusiv boli neurodegenerative, boli cardiovasculare, fibroză și fragilitate. Deci, funcția HKDC1 are un impact potențial asupra acestor boli prin prevenirea senescenței celulare”, a spus Nakamura.

