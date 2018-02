Nou record de vânzări pentru Ferrari

Constructorul italian de maşini sportive a vândut anul trecut aproape 8400 de unităţi, cu 384 mai multe decât în 2016.

A rezultat astfel o creştere peste aşteptări a profitului net, de 34%, până la 537 de milioane de euro, potrivit AFP. Maşinile livrate anul trecut au adus celor de la Ferrari şi venituri în creştere cu 10 procente, până la 3,4 miliarde de euro.

Grupul de la Maranello are planuri mari şi pentru anii următori. Până la sfârşitul anului conducerea companiei mizează pe livrarea a peste 9 mii de maşini. În plus, până în 2022, Ferrari se aşteaptă să îşi dubleze profitul operaţional până la două miliarde de euro şi să reducă la zero datoria industrială, care la finele anului trecut se situa la 473 milioane de euro.