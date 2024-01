Cât de bogat e moștenitorul imperiului Ferrari și care este cel mai scump lucru cumpărat vreodată de acesta? Sunt curiozități pe care le au, probabil, mulți dintre voi. În exclusivitate pentru Digi24, Piero Ferrari a dezvăluit că a dat cei mai mulți bani pe un iaht, în primul interviu acordat vreodată unei televiziuni din România, alături de soția sa, Romina Gingașu.

Reporter: Averea dumneavoastră este evaluată la peste 7 miliarde de dolari. Cât de mulți bani ați ținut în mână? Cât de mulți bani aveți de cheltuit?

Piero Ferrari: Este o întrebare bună. Mă comport de parcă nu aș avea. Valoarea pe care ați menționat-o reprezintă 10% din Ferrari. Acești 10% i-am primit de la tatăl meu în 1969. În 1969, tatăl meu a vândut 50% către Fiat, 40% au rămas pe numele lui, iar 10% mi-a dat mie. Mi-a zis „Piero, să nu vinzi niciodată acești 10%, că vor valora mai mult decât cele 50% vândute”. Și este adevărat, așa s-a întâmplat. Banii sunt acum într-un trust, rămân acolo pentru familia mea, pentru fiica mea și pentru nepoții mei. Din punctul meu de vedere, nu îi am.

Romina Gingașu: Este doar o hârtie...

Piero Ferrari: E o hârtie. Este o bucată de hârtie. Dar este bine de avut.

Romina Gingașu și Piero Ferrari FOTO: Profimedia Images

Reporter: Este bine să știi că îi aveți, dar nu cheltuiți mult.

Romina Gingașu: Suntem normali.

Piero Ferrari: Da, ducem o viață normală.

Romina Gingașu: Nu ne dăm mari, nu cheltuim bani doar ca să fim la nivelul înaltei societăți și altele.

Reporter: Care este cel mai scump lucru pe care l-ați cumpărat?

Piero Ferrari: Iaht. Un iaht.

Romina Gingașu: Suntem normali. Suntem încă normali.

Piero Ferrari: Un iaht, pentru că am o pasiune. Am norocul de a avea experiență în domeniul aviației private, deoarece am fost președintele Piaggio Aero, dar și în domeniul iahturilor, pe care îl iubesc, deoarece sunt în comitetul director și vicepreședinte al Ferretti Group, care include brandurile Riva, Pershing, Wally și multe alte branduri de iahturi. Cea mai scumpă „jucărie” este iahtul. Dar poate că îl vindem.

Romina Gingașu: Îl vindem? Poate?

Piero Ferrari: Poate. Ne uităm după ceva nou. Ne gândim la viitor.

Romina Gingașu: Sunt mulți oameni pe un iaht. Nu avem intimitate. Poate luăm ceva mai mic.

Interviul integral va fi difuzat miercuri, de la ora 22:00 și duminică, de la ora 16:00.

Editor : Daniela Chihaia