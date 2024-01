VIDEO. Cum ne dezghețăm corect mașina. Specialiștii avertizează că metodele de pe internet pot provoca pagube

Gerul le face probleme șoferilor. Temperaturile au fost negative peste tot în aceste zile, ceea ce înseamnă că șoferii au avut parte de un început de drum dificil și au fost nevoiți să-și dezghețe mașinile. Pe rețelele sociale circulă diferite clipuri prin care ne sunt prezentate metode de a ne dezgheța autoturismul, însă specialiștii din domeniul auto spun să fim atenți, pentru că riscăm să provocăm pagube.

Trucurile de pe internet pentru dezghețarea mașinii pot provoca pagube

Pățaniile șofeirlor au fost postate pe rețelele sociale, după ce au ascultat sfaturile așa-zișilor specialiști de pe internet. Alții ne recomandă soluții mai extreme, cum ar fi încălzirea geamurilor de la mașină cu flacără, însă, în realitate, toate aceste trucuri de pe internet nu prea pot fi puse în practică.

Totuși, ce facem atunci când ne trezim și mașina noastră este înghețată? Ba mai mult, poate ne și grăbim la serviciu. Primul lucru pe care ne sfătuiesc specialiștii să-l facem este să deszăpezim mașina, însă trebuie să avem grijă și aici, pentru că pe rețelele sociale sunt foarte multe clipuri cu diferite unelte de deszăpezit mașina și cu diferite idei, unele dintre ele mai năstrușnice sau altele, mai normale. Trebuie să folosim, totuși, o perie destul de cunoscută, o perie specială pentru a nu zgâria vopseaua și nici geamul.

După ce am deszăpezit autoturismul, am putea descoperi că parbrizul este acoperit de un strat foarte gros de gheață. În acest caz, nu putem să folosim racleta, pentru că am cauza mai multe stricăciuni. Trebuie să intrăm în autoturism și să dezghețăm mașina, adică să pornim motorul. Pe internet, oamenii spun că spirtul face minuni, însă specialiștii spun că putem să cauzăm mai multe probleme. Astfel, este recomandat să deschidem mașina în mod clasic. După ce a intrat cheia, butonul ar trebui să se ridice. Dacă nu se deschide ușa, nu trebuie să tragem foarte tare, pentru că, spun specialiștii, am putea crea mai multe probleme.

Sfaturile specialiștilor

Pe lângă clasicul spirt, internetul oferă soluții de toate felurile, de la încălzirea cheii cu o flacără, până la soluții extreme.

Darius Stepan, pilot: „Cel mai bine este să folosim bunul simț, să gândim puțin dacă e o soluție bună cea pe care o vedem sau sunt doar niște variante oferite de cineva care caută vizualizări.”

Soluția pentru a nu ajunge într-o astfel de situație este prevenția.

Darius Stepan, pilot: „În principiu, ar trebui folosită o substanță care să ajute la topirea acestei gheți sau, cel mai bine, să folosim cu o zi înainte o husă de protecție a parbrizului, care previne depunerea gheții și scăpăm cu totul de această problemă. Ștergătoarele nu au nici un efect în acest moment.”

Cu alte cuvinte, nu tot ce ne este prezentat pe rețelele sociale reprezintă o soluție salvatoare la problemele cu care ne confruntăm în zilele de iarnă, așa că raționamentul ar trebui să ne dicteze, astfel încât să nu apelăm la soluții extreme.

Editor : B.C.