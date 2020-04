Cum au transformat un medic şi un producător de desene animate o mască de snorkeling în mască medicală

Un medic şi un producător de desene animate 3D din Odorheiu Secuiec au modificat o mască de snorkeling astfel încât să poată fi folosită pe post de mască de protecție împotriva coronavirusului, relatează Agerpres.

Ideea a venit de la un grup de medici din Olanda, care au adaptat o mască de snorkeling pentru a putea fi folosită în siguranţă de medici şi asistenţi. Specialiştii din Olanda au înlocuit tubul măştii de snorkeling cu o piesă printată 3D, căreia i-au ataşat un filtru folosit la echipamentele de terapie intensivă, care blochează virusurile şi bacteriile.

Dr. Andrészek Csaba Zoltán, medic ORL, a văzut această soluție și a apelat la prietenul său, Szabolcs Fazakas, care conduce casa de producţie de filme de desene animate "Legendarium" şi care are o imprimantă 3D.

Aşa au început testele, s-a printat piesa intermediară, folosind prototipul furnizat de specialiştii din Olanda, iar masca de snorkeling s-a transformat într-o mască care poate fi folosită, pe propria răspundere, în scop medical, spune doctorul din Odorheiu Secuiesc.

"Ideea e cu aceste măşti că nu sunt standardizate, nu sunt omologate, dar acum, în vremurile astea (...) cred că şi o variantă ca asta e foarte benefică. Normal, fiecare merge pe cont propriu şi foloseşte. Până când avem măşti, normal că se folosesc măştile respective, dar Doamne fereşte să apară nişte focare cum sunt în ţară şi atunci cel mai probabil aceste resurse dispar", a explicat dr. Andrészek Csaba Zoltán pentru Agerpres.

Primul care a încercat-o a fost chiar medicul ORL, care spune că este eficientă, chiar dacă se simte ca în filmul "Războiul Stelelor".

"Eu am încercat, mă simt ca Darth Vader din Războiul Stelelor, cu sunetul respectiv, dar se poate folosi. Am şi consultat pacienţi non-Covid şi am reuşit. Nu s-a speriat nimeni de mine, pentru că noi de câteva săptămâni arătăm ca nişte stafii, cu acele combinezoane şi măşti. Mare lucru nu s-a schimbat, dar puţin, puţin chiar era mai elegant", a spus dr. Andrészek.

El a mai adăugat că, după folosire, masca se dezinfectează, filtrul se înlocuieşte şi este pregătită pentru o nouă utilizare.

Realizarea piesei intermediare care se ataşează măştii nu a fost o treabă tocmai uşoară, angajaţii casei de producţie a desenelor animate 3D mobilizându-se rapid pentru a rezolva problema.

Directorul casei de producţie "Legendarium", Fazakas Szabolcs, a povestit că, iniţial, s-a folosit prototipul piesei disponibil pe site-ul dezvoltat de olandezi, dar după ce s-au realizat două astfel de măşti, s-a ajuns la concluzia că alte zece măşti comandate online aveau un alt model şi era nevoie de un alt prototip.

Rezolvarea a venit, rapid, tot din mediul online, de la un tânăr olandez care se confruntase deja cu problema şi realizase un nou prototip.

Fazakas Szabolcs şi colegii săi au făcut tot felul de încercări, pentru ca piesa să fie rezistentă la mişcări, să nu cadă în timpul utilizării.

Masca a fost testată şi de directorul casei de producţie care a făcut chiar mişcări de gimnastică cu ea şi spune că a putut să respire fără probleme.

Fazakas Szabolcs a mărturisit că este fericit că imprimanta, folosită până acum la printarea 3D a personajelor de desene animate, poate veni în ajutorul celor care se află în prima linie în lupta cu noul coronavirus.

Potrivit acestuia, deja Spitalul Municipal din Odorheiu Secuiesc, unde se află internaţi primii trei pacienţi din Harghita bolnavi de COVID-19, a comandat 12 astfel de măşti şi există interes şi din partea unor medici din alte judeţe, cum ar fi Iaşi, Cluj sau Covasna.

"E foarte bine să ajuţi oamenii şi mă bucur că putem să ajutăm şi medicii din alt judeţ, deja ne-a contactat cineva din Iaşi. Asta e cel mai important, ca în caz de nevoie să fim alături unii de alţii. Şi e bine să-i ajutăm pe cei din prima linie, pentru că ei ne protejează pe noi. Deci, facem pentru ei, dar facem şi pentru noi", a conchis Fazakas Szabolcs.

Piesele printate vor fi oferite gratis medicilor care au nevoie şi vor fi însoţite de mesajul: "Vă mulţumim frumos că aveţi grijă de telespectatorii noştri! Cu drag, echipa serialului de desene animate 'Legendarium"'.

Editor: B.P.