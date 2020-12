Cercetătorii au descoperit accidental o nouă specie de șarpe, care trăia de ani ani de zile chiar sub ochii lor

Un nou gen și o nouă specie de șarpe au fost descoperite recent în SUA, șerpii aflându-se de ani de zile în posesia cercetătorilor, dar fiind încadrați greșit și trecuți cu vederea, informează CNN.

Jeff Weinell, asistent la Institutul de Biodiversitate al Universității din Kansas, a descoperit accidental că trei exemplare de șarpe din colecția instituției, adunate în urma unor expediții desfășurate în 2006 și 2012, își aveau locul într-o categorie proprie.

Cei trei șerpi sunt singurii exponenți cunoscuți ai unui nou gen de șerpi, denumit Levitonius, și ai unei noi specii, denumite Levitonius mirus.

Descoperirea lui Weinell și a colegilor săi, bazată pe analiză ADN și tomografie computerizată a structurii osoase a șarpelui, a fost publicată miercuri în jurnalul științific Copeia.

Levitonius mirus, cunoscut și ca șarpele pitic de vizuină Waray, provine din insulele Samar și Leyte din Filipine, un arhipelag cu o biodiversitate excepțională care include cel puțin 112 specii de șarpe, se arată în studiu.

Acest șarpe are printre cele mai puține vertebre dintre toți șerpii existenți, un craniu lung și îngust, solzi foarte lucioși, iar dieta sa este compusă din viermi, a explicat Weinell pentru CNN.

Cum s-a produs descoperirea

Jeff Weinell voia să afle mai multe despre șerpii din grupul Pseudorabdion.

"Am recoltat ADN de la mai multe specimene din acel grup, iar acesta (Levitonius mirus) fusese confundat și trecut ca făcând parte din Pseudorabdion", a spus Weinell. "Când am primit rezultatele analizelor, am crezut că am făcut o eroare sau că probele au fost contaminate".

O analiză mai amănunțită a solzilor șarpelui și tomografiile computerizate asupra structurii osoase au dezvăluit că Weinell descoperise o specie nouă.

Dimensiunea descoperirii a mers mai departe de o nouă specie, către un nou gen de șerpi. "Am descris șarpele ca făcând parte nu doar dintr-o specie nouă, dar și dintr-un nou gen, deoarece este foarte diferit de cea mai apropiată rudă a sa, Oxyrhabdium, dar și pentru că diferența genetică dintre Levitonius și Oxyrhabdium este la fel de mare precum cea dintre două genuri diferite" a explicat Weinell.

Acesta anticipează că vor fi descoperite mai multe specii din acest gen în Filipine, însă faptul că acești șerpi s-au adaptat la viața subterană va îngreuna misiunea cercetătorilor.

Editor : V.M.