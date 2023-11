Cercetătorii au descoperit primul virus „vampir”: „Când l-am văzut, nu mi-a venit să cred”

În luna martie a anului 2020, Tagide deCarvalho a văzut ceva cu adevărat straniu – ceva ce probabil niciun alt om de știință nu mai văzuse până atunci: un virus cu un alt virus mai mic atașat de „gâtul” lui, relatează Washington Post.

Cei doi microbi sunt amândoi bacteriofagi – virusuri care infectează bacterii – și au fost descoperiți într-o grămadă de pământ din Poolesville în statul american Maryland. Bacteriofagii sunt printre organismele cele mai des întâlnite de pe Pământ; pot fi milioane de astfel de microbi într-un gram de pământ.

Dar, cu ajutorul unui microscop speciale care folosește unde fascicule de electroni pentru a captura imagini, deCarvalho a surprins un moment cu adevărat bizar, simțindu-se ca un fotograf de natură sălbatică ce surprinde un animal în timp ce manifestă un comportament pe care nimeni nu l-a putut anticipa.

„Puteam să văd practic sute dintre ei având acest mic [virus] atașat de gât și era clar că nu era ceva întâmplător”, a spus deCarvalho care lucrează la Universitatea din Maryland (UMBC). „Știm că virusurile pot face niște lucruri uimitoare și interesante, dar asta este o nouă chestie pe care nimeni nu ar fi putut să o prevadă.”

Virusul mai mic, numit MiniFlayer, a pierdut abilitatea de a face copii ale sale în interiorul celulelor, cum este normal pentru virusuri să se reproducă. Așa că evoluția a creat o soluție inteligentă pentru a rezolva această problemă precum un parazit.

Virusul vampir se atașează de un virus mai mare și pătrunde împreună cu acesta în celulele pe care le infectează. Captură foto: eurekalert / Tagide deCarvalho

MiniFlayer profită de un alt virus, numit MindFlayer, agățându-se de gâtul lui, iar când pătrund împreună în celule, MiniFlayer folosește mașinăria genetică a partenerului său pentru a se înmulți.

„Când am văzut asta, am zis: 'nu-mi vine să cred'. Nimeni nu a mai văzut vreodată un bacteriofag – sau orice alt virus – care să se atașeze de un alt virus”, a mai spus deCarvalho, potrivit The Independent.

Ce este acest comportament? O îmbrățișare? O sugrumare? DeCarvalho compară relația dintre cele două virusuri cu a face autostopul.

Ivan Erill, unul dintre colegii lui deCarvalho de la UMBC, asemuiește comportamentul cu cel al unui vampir care își înfige dinții în prada sa. Nu este o analogie perfectă, dar uneori, când descoperă un MindFlayer singuratic, oamenii de știință pot observa „urmele mușcăturii” acolo unde „vampirul” a fost atașat.

„Virusurile fac orice. Sunt cele mai creative forțe ale naturii”, a spus Erill. „Dacă ceva este posibil, ele vor găsi o cale de a face acel lucru. Dar nimeni nu a anticipat că vor face ceva de genul ăsta.”

Editor : Raul Nețoiu