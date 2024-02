Fosilele unui „animal foarte ciudat”, găsite intacte. „Această descoperire nu face decât să sporească ciudățeniile din Triasic”

Oamenii de știință au descoperit o nouă fosilă remarcabil de completă - o reptilă acvatică de 5 metri lungime din perioada triasică. Creatura datează de acum 240 de milioane de ani și a fost supranumită „dragon” din cauza gâtului său extrem de lung, scrie BBC.

Exemplarul descoperit se numește Dinocephalosaurus orientalis, o specie care a fost identificată inițial în 2003.

Această nouă fosilă spectaculoasă le-a permis oamenilor de știință să vadă anatomia completă a acestei bestii preistorice bizare.

Dr. Nick Fraser, de la National Museums Scotland, care a făcut parte din echipa internațională care a studiat fosila, a declarat că aceasta a fost prima dată când oamenii de știință au putut să o vadă în întregime. El a descris-o ca fiind „un animal foarte ciudat”.

„Avea membre asemănătoare unor înotătoare, iar gâtul său este mai lung decât corpul și coada la un loc”, a spus el.

Cercetătorul a speculat că un „gât lung, îndoit și flexibil” ar fi putut oferi un avantaj la vânătoare - permițându-i lui Dinocephalosaurus orientalis să caute hrană în crăpăturile de sub apă.

Fosila a fost descoperită în depozite vechi de calcar din sudul Chinei.

„Această descoperire nu face decât să sporească ciudățeniile din Triasic”, a declarat Dr. Fraser pentru BBC News.

„Și de fiecare dată când ne uităm în aceste depozite, găsim ceva nou”.

Lucrarea care descrie animalul este publicată integral în revista academică Earth and Environmental Science: Transactions of the Royal Society of Edinburgh.

Dinocephalosaurus orientalis avea o lungime de 5 metri și un gât foarte lung. Foto: National Museums Scotland

Editor : Bogdan Păcurar