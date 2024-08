Planeta Marte ar putea avea rezerve subterane de apă atât de mari încât ar umple un ocean uriaș

Un nou studiu bazat pe date obținute în timpul unei foste misiuni NASA arată că subsolul planetei Marte ar avea o rezervă de apă atât de mare încât ar putea umple un ocean uriaș, potrivit CNN.

Oamenii de știință care au ajuns la această concluzie s-au bazat pe date seismice descoperite de sonda de aterizare InSight de la NASA, care a explorat planeta roșie cu un seismometru în perioada 2018-2022.

Apa s-ar afla la 11,5-20 de kilometri sub suprafața prăfuită a planetei, potrivit studiului publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Cel mai probabil, apa s-a scurs de la suprafață acum miliarde de ani, pe vremea când Marte avea râuri, lacuri și, poate, chiar și oceane, a explicat cercetătorul Vashan Wright de la Universitatea din California.

„La aceste adâncimi, crusta este destul de caldă pentru ca apa să existe sub formă lichidă. La adâncimi mai mici, apa ar fi înghețată sub formă de gheață”, a spus Wright.

Foto: Profimedia Images

Dacă datele obținute de InSight în zona Elysium Planitia, aproape de ecuator, sunt reprezentative pentru întreaga planetă, ar fi destulă apă subterană pe Marte cât să umple un ocean global cu o adâncime de peste 1 kilometru, scrie Deutsche Welle.

„Pe Pământ, ceea ce știm este că acolo unde este destulă umezeală și sunt destule surse de energie, există viață microbiană foarte adânc în subteranul Pământului”, a spus Wright.

„Ingredientele vieții așa cum o știm noi există în subsolul marțian, dacă aceste interpretări sunt corecte.”

Apa ar fi o resursă crucială dacă astronauți vor ajunge vreodată pe suprafața planetei Marte sau dacă vor pune bazele unei colonii de lungă durată.

Foto: Profimedia Images

Marte are apă în regiunile sale polare și în subsol sub formă de gheață. Adâncimea la care s-ar afla apa lichidă ar face, însă, foarte dificilă accesarea ei.

Ar fi nevoie de echipamente de foraj și alte aparate pentru a confirma prezența apei și pentru a căuta eventuale urme ale vieții microbiene pe Marte.

„Forarea la aceste adâncimi este foarte dificilă. Căutarea unor locuri unde activitatea geologică scoate această apă, poate în regiunea activă tectonic Cerberus Fossae, este o alternativă la căutarea lichidelor adânci”, a spus coautorul studiului Michael Manga.

Foto: Profimedia Images

Planeta roșie și-a pierdut atmosfera acum mai bine de 3 miliarde de ani, ceea ce a dus la aspectul arid pe care îl are în prezent.

Cercetătorii nu știu de ce Marte și-a pierdut atmosfera și nici dacă prezența apei la suprafața planetei a creat cândva condițiile propice pentru apariția vieții.

