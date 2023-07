„Vânătorul de extraterești de la Harvard” crede că a descoperit fragmente dintr-o navă extraterestră pe fundul oceanului

După ce a petrecut ani întregi studiind cerul pentru a căuta semne de viață extraterestră, astrofizicianul Avi Loeb de la Universitatea Harvard crede că a găsit dovezi ale existenței extratereștilor pe fundul Oceanului Pacific, relatează The Independent.



Loeb a finalizat o expediție de 1,5 milioane de dolari în căutarea semnelor unui meteor misterios numit IM1, care s-a prăbușit în largul coastelor Papua Noua Guinee în 2014 și despre care se crede că a venit din spațiul interstelar.

Profesorul, în vârstă de 61 de ani, a declarat pentru The Independent că a supravegheat o echipă de exploratori de adâncime care a găsit 50 de sfere minuscule, sau picături topite, folosind o sanie subacvatică magnetică, scufundată de pe vasul Silver Star la 2 kilometri adâncime.

Loeb crede că obiectele minuscule, de aproximativ o jumătate de milimetru, sunt cel mai probabil realizate dintr-un aliaj de oțel-titan care este mult mai puternic decât fierul găsit în meteorii obișnuiți.

E nevoie de teste suplimentare pentru analiza fragmentelor, dar Loeb crede că fie au origini interstelare, fie au fost făcute de o civilizație extraterestră avansată.

Profesorul a prezidat departamentul de astronomie de la Harvard din 2011 până în 2020 și conduce acum proiectul Galileo al universității, care stabilește observatoare cu sursă deschisă în întreaga lume pentru a căuta semne de OZN și obiecte interstelare.

Loeb a intrat în mai multe controverse, din cauza credinței sale că extratereștrii au vizitat deja Pământul.

În cartea sa din 2021 „Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth”, Loeb a susținut că „Oumuamua” – o rocă spațială în formă de clătită de dimensiunea unui teren de fotbal care a fost vizibilă timp de 11 zile în 2017 – nu putea fi decât un obiect cu tehnologie interstelară, construit de extratereștri.

Ideile lui l-au pus în dezacord cu o mare parte din comunitatea științifică. Dar omul de știință, supranumit „vânătorul de extratereștri de la Harvard”, crede că „negativiștii” sunt „aroganți” atunci când îi resping descoperirile.

Obiectele găsite pe fundul oceanului vor fi acum duse la Harvard pentru testare și pentru a afla din ce sunt făcute.

Dar pentru profesorul Loeb, descoperirea „miracol” este o nouă confirmare a faptului că metodele sale neortodoxe dau roade.

Obiectul cosmic pentru care Loeb a făcut această expediție este un mic meteor cu diametrul de doar 45 de centimetri, care s-a ciocnit de atmosfera Pământului pe 8 ianuarie 2014, după ce a călătorit prin spaţiu cu o viteză de peste 210.000 de kilometri pe oră - o valoare care depăşeşte cu mult viteza medie a meteorilor aflaţi pe orbite în interiorul Sistemului Solar.

