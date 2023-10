Jamie Dimon, CEO JPMorgan: Cu ajutorul AI, angajații vor lucra doar 3 zile pe săptămână și vor trăi până la 100 de ani

Jamie Dimon, CEO al gigantului bancar JPMorgan, susține că inteligența artificială va remodela puternic piața muncii și va aduce schimbări majore în ritmul și obiceiurile angajaților. În opinia sa, grație AI, angajații vor lucra doar 3 zile și jumătate pe săptămână și-și pot prelungi speranța de viață până la 100 de ani. Declarațiile sunt cu atât mai surprinzătoare cu cât vin de la un susținător declarat al muncii de birou și al orelor petrecute peste program.

CEO-ul JPMorgan, Jamie Dimon, își schimbă perspectiva asupra pieței muncii, odată cu avântul inteligenței artificiale. El susține că tehnologia va îmbunătăți considerabil mediul de afaceri și obiceiurile de pe piața muncii și va contribui semnificativ la un echilibru mai solid între viața profesională și viața personală a angajaților.

Cunoscut drept un susținător feroce al carierei de lungă durată și al muncii la birou, viziunea sa e una surprinzătoare. Dimon crede că viitoarele generații de angajați ar putea lucra cu o zi și jumătate mai puțin în fiecare săptămână, datorită inteligenței artificiale.

Adică aproximativ 3 zile și jumătate pe săptămână.

Muncă mai puțină și viață mai lungă

Pe lângă faptul că săptămâna de lucru scade de la cinci la trei zile și jumătate pe săptămână, Dimon prezice, de asemenea, că angajații viitorului ar putea trăi până la 100 de ani.

"Mii de oameni de la cea mai mare bancă din America se folosesc deja de cele mai noi produse ale tehnologiei", a declarat Dimon pentru Bloomberg TV , adăugând că inteligența artificială este un „lucru palpabil, viu”, care e într-o continuă schimbare.

Angajații JPMorgan se folosesc deja de AI pentru multe dintre activitățile zilnice - identifică eventuale erori în tranzacții, dar și pentru diverse direcții de cercetare, alimentând temerile că inteligența artificială va duce la pierderea multor locuri de muncă ocupate în prezent de persoane.

Goldman Sachs prezicea recent că aproximativ 300 de milioane de locuri de muncă vor fi desființate în SUA, ca urmare a avântului inteligenței artificiale, ceea ce înseamnă aproximativ un sfert din forța de muncă americană.

Standarde de viață crescute

Inteligența artificială și noile limbaje de programare pot duce și la îmbunătățirea standardelor de viață, crede Jamie Dimon

„Oamenii trebuie să tragă adând aer în piept”, a spus Dimon. „Tehnologia a înlocuit întotdeauna locurile de muncă. Copiii tăi vor trăi până la 100 de ani și nu vor avea cancer din cauza tehnologiei și, literalmente, vor lucra probabil trei zile și jumătate pe săptămână”, a subliniat acesta, răspunzând unei întrebări.

Un raport McKinsey, publicat în luna iunie, arăta că angajații și-ar putea reduce programul de lucru datorită tehnologiei utilizate pentru automatizarea mai multor activități.

Raportul a constatat că inteligența artificială și alte tehnologii emergente au potențialul de a automatiza sarcinile care ocupă 60% până la 70% din timpul angajaților în acest moment - adăugând între 2,6 trilioane și 4,4 trilioane de dolari în economia globală în fiecare an.

Săptămână de lucru mai scurtă

Cu toate acestea, Dimon și compania McKinsey nu sunt singurele voci din domeniul economic care prezic că tehnologia va duce la o săptămână de lucru mai scurtă. Ideea e mult mai veche de atât.

Într-un eseu din 1930, intitulat „Economic Possibilities for our Grandchildren" - trad.: Posibilități economice pentru nepoții noștri - economistul John Maynard Keynes susținea că generațiile care vin din urmă vor lucra doar 15 ore pe săptămână. Britanicul nu a fost chiar pe aproape, din moment ce media în Regatul Unit e acum de aproximativ 36 de ore.

Partea mai puțin luminoasă

La fel ca alți economiști care încearcă să-și explice progresul tehnologic și să facă predicții, și Jamie Dimon e conștient de faptul că tehnologia s-ar putea dovedi a fi o armă puternică și, în același timp, letală, dacă ar ajunge pe mâini greșite.

Steve Wozniak, co-fondator Apple și Bill Gates, fondatorul Microsoft, au exprimat aceleași neliniști. Dimon a spus: „Tehnologia a făcut lucruri incredibile pentru omenire, dar, știți, avioanele se prăbușesc, produsele farmaceutice sunt folosite greșit – există aspecte negative. Acesta este, din punctul meu de vedere, scenariul cel mai rău - că AI este folosită de oameni răi pentru a face lucruri rele. Gândiți-vă la războiul cibernetic”, a adăugat CEO-ul JPMorgan.

Sabie cu două tăișuri

Tehnologia AI e relativ nouă și e nevoie să fie ținută sub control și reglementată ca atare. E o provocare în sine pentru guvernele lumii, care, de multe ori, arată că ritmul în care adoptă politici publice e mult mai lent decât avansul noilor tehnologii.

Ce se întâmplă cu cei care-și pierd locurile de muncă din cauza AI? CEO-ul JPMorgan promite soluții, dar doar acolo unde se poate ceva. Dimon a amintit de achiziția First Republic, din mai anul acesta.

„La First Republic am oferit locuri de muncă pentru 90% dintre oameni, au acceptat, dar le-am spus și că unele dintre acele locuri de muncă sunt tranzitorii. Dar angajăm 30.000 de oameni pe an, așa că ne așteptăm să le putem găsi un loc de muncă undeva, într-un alt departament sau într-o altă funcție dacă putem face asta”, a explicat Dimon.

„Vom face asta cu orice dislocare care are loc ca urmare a implementării AI”, a adăugat acesta.

Editor : Ciprian Ioana