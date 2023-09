Proiect pentru strategia națională privind inteligența artificială: "Vrem să ne pregătim pentru ceea ce va urma"

Ministerul Cercetării, Inovării și Dezvoltării a pus în dezbatere publică un proiect care vizează strategia naţională privind inteligenţa artificială. "Fac apel la cei care pot să vină cu un input foarte concret pe această strategie, pentru a ne asigura de etica ei, să o facă în următoarele două luni şi jumătate", a transmis ministrul de resort, Bogdan Gruia-Ivan.

Proiectul care vizează strategia națională privind inteligența artificială a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării.

"România se pregăteşte foarte serios pentru viitor împreună cu cei mai buni oameni pe care îi are astăzi atât în ţară, cât şi în afară. Am început, astăzi, un proces foarte transparent de dezbatere a tehnologiilor viitorului şi a unui cadru legislativ transpus în această strategie de inteligenţă artificială a României, care va avea impact atât în cadrul politicilor publice, cât şi în zona privată şi, din acest punct de vedere, am pus la aceeaşi masă tot ceea ce înseamnă mediu academic, universităţi, institute de cercetare, toată industria din România", a declarat, marţi, ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Bogdan-Gruia Ivan.

Cu prilejul lansării dezbaterii publice pentru elaborarea strategiei, el a evidenţiat importanţa acesteia pentru sectorul public. "Putem să avem scenarii foarte clare în fundamentarea politicilor publice, pentru că avem date deschise pe care statul le va putea colecta (...) folosind inteligenţa artificială, să ia inclusiv decizii de politici publice, aşa cum astăzi fac companiile în materie de producţie, distribuţie. Sunt multe sisteme care astăzi folosesc inteligenţa artificială pentru a crea până la 14.000 de scenarii, de exemplu, legat de modul în care aprovizionează marile magazine, aşa că toată această tehnologie vrem să o folosim şi în segmentul public", a explicat Bogdan-Gruia Ivan.

Impact în educație și în alte politici publice

Potrivit acestuia, strategia privind inteligenţa artificială va avea impact şi asupra sistemului educaţional.

"Fac apel la cei care pot să vină cu un input foarte concret pe această strategie, pentru a ne asigura de etica ei, să o facă în următoarele două luni şi jumătate, cât o să o avem în dezbatere. Vrem să anticipăm şi să ne pregătim pentru ceea ce va urma atât la nivelul schimbării job-urilor pentru viitor, (...) avem o cercetare făcută, începută în urmă cu un an şi jumătate de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi Agenţia pentru Digitalizarea României, care a reuşit să incumbe informaţii venite din partea mediului universitar, Academiei Române, zonei private, industrie. (...) Pe lângă Academia Română, pe lângă universităţi, pe lângă toată industria, (...) din punctul meu de vedere, inclusiv zona bisericilor poate să fie consultată în această direcţie, pentru că vorbim despre drepturile oamenilor", a susţinut ministrul.

Bogdan-Gruia Ivan şi-a exprimat dorinţa ca o formă cât mai clară a acestei strategii să fie finalizată la sfârşitul anului, pentru a fi adoptată ulterior printr-o hotărâre de Guvern

Editor : C.I.