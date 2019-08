„Încetează! Îți sparg afurisita de cameră!” Cum au ajuns locuitorii unei străduțe din Paris să nu mai suporte străinii

Multe celebrități știu că statutul de vedetă a reţelelor sociale are avantajele sale, dar şi laturi negative. Strada Crémieux din Paris gestionează cu greu faima nou dobândită. Faţadele sale colorate au devenit un paradis pentru instagrameri şi un coşmar pentru cei care locuiesc aici. Aceştia sunt furioşi pe invazia influencerilor şi le solicită autorităţilor să intervină. Urmăriți un reportaj marca „Focus Europa”, un proiect Digi24 şi Deutsche Welle. Emisiunea e difuzată vinerea la ora 23:00 și în reluare sâmbăta de la ora 18:30.

Oricine contează în lumea reţelelor sociale NEAPĂRAT, dacă trece prin Paris, are de vizitat această străduţă din Arondismentul 12 al capitalei Franţei.

Pe Instagram există deja peste 36 000 de fotografii cu hashtagul #ruecremieux.

Kelly şi Tania locuiesc la o oră depărtare de Paris. Ele speră să-şi ridice la un alt nivel contul pe Instagram.

- E atât de plină de culoare, încât facem fotografii color. E mai frumos, pozele ies mai atrăgătoare, spun fetele.

- Acolo de unde veniţi nu e frumos ?

- Nu, deloc. Sunt doar clădiri. Nu e frumos, ca la Paris.

Înainte, localnicii scoteau mesele în fața casei și mâncau afară

Însă locuitorii străzii s-au săturat de oameni care le fotografiază casele. Zi de zi, apar oameni care încep să facă poze. Aşa că au început să se ascundă în locuinţele lor.

„Înainte, localnicii îşi scoteau mesele în faţa casei şi mâncau afară. Acum, nu mai fac asta. Şi înţeleg de ce. Toată lumea vine aici din cauza Instagramului. Nu ca să fotografieze strada de plăcere. Ci pentru că a devenit la modă să te duci pe strada Crémieux”, explică proprietarul unui restaurant.

Majoritatea riveranilor refuză să vorbească despre acest subiect în faţa camerelor. Ei spun că fiecare reportaj nu face decât să înrăutăţească lucrurile. Jurnaliştii nu mai sunt bineveniţi aici.

„E agasant. Ne-am săturat de asta. De ce mă filmează? Ajunge! Gata! Îţi sparg afurisita de cameră!” - strigă o localnică la operatorul de televiziune.

Rapperi şi dansatori filmează clipuri aici. Se ţin petreceri ale burlacilor, cu râuri de alcool. O asociaţie a riveranilor a pus un semn care interzice fotografiatul şi filmările, dar în zadar, din moment ce poliţia nu intervine. Iar turiştii continuă să vină.

„Această fotografie a fost încărcată acum opt minute. Asta, acum 10 minute, o alta acum 25 de minute. Lumea Instagramului e axată pe imitare. Dacă ceva devine viral, oamenii vor să facă acelaşi lucru. Vor să aibă cât mai mulţi fani cu putinţă”, explică Francis Thomas, expert în rețele sociale.

Amandio, din Madeira, nu are nevoie de ghid turistic. Toate informaţiile sunt pe internet.

„Am văzut multe postări faimoase, de aici, pe Instagram. Urmăresc călători din toată lumea, s-ar putea spune că sunt influenceri, şi am văzut multe poze făcute aici. Aşa că am fost curios şi am venit să văd”, arată portughezul.

Cine îi salvează pe locuitorii străzii Crémieux

Localnicii au cerut instalarea de bariere la ambele capete ale străzii. Ar dori să le poată închide măcar în weekend.

Încă nu s-au instalat bariere, dar s-ar putea ca un pic de respiro să vină - în mod ironic - din lumea publicităţii. Strada Crémieux a devenit un fenomen care aduce bani, iar acest lucru i-ar putea îndepărta pe instagrameri.

„Iată un cont cu imagini ale străzii Crémieux. Dacă dai clic pe rochie, vezi că brandul este Maha Outfits şi dacă dai clic din nou ajungi la contul lor şi vezi că vând haine”, spune Francis Thomas, expert în reţelele sociale. „Strada Crémieux devine deja mai puţin la modă, pentru că o ştie toată lumea, aşa că oamenii caută deja locul următor”, explică Francis.

Deci riveranii ar putea ieşi din nou, curând, din case, punându-şi iar mesele în stradă. Între timp, instagramerii vor invada cu siguranţă o altă străduţă idilică şi liniştită.

Editare web: Luana Păvălucă