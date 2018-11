Cenzura pe internet „made in China” se răspândește în lume

China a perfecţionat un sistem de cenzură pe internet care a devenit model şi este importat masiv de alte ţări. Marele zid chinezesc online s-a înălţat şi a crescut în dimensiune. Beijingul a luat o tehnologie inventată de occidentali, care presupune acces la informaţie, exprimare liberă şi conectarea cât mai multor persoane de pe glob, dar a împachetat-o după bunul plac. Mai mult, a ajuns un bun vehicul pentru poliţia politică. Alte state adoptă acum ceea ce a rafinat Beijingul in câteva decenii. E serviciu la cheie cu expertiză inclusă. Libertatea pe internet e pe o pantă descendentă pentru al optulea an consecutiv, iar acest lucru e cauzat, în mare parte, de răspândirea sistemelor de supraveghere „Made in China".

Fostul preşedinte american Bill Clinton spunea, prin martie 2000, că graţie telefoanelor mobile şi a modemurilor prin cablu, libertatea va fi răspândită în toate colţurile lumii. Dar avertiza încă de pe atunci că democratizarea informaţiei va avea un duşman în China. Atunci era doar un stat asiatic cu potenţial, departe de statura de astăzi. Între timp, internetul a evoluat, dar China a devenit un model şi pentru alte guverne cu înclinaţii autoritariste.

Un raport întocmit de organizaţia neguvernamentală Freedom House şi analizat de CNN arată că Beijingul are instrumente rafinate de cenzură pe internet. Le îmbunătăţeşte cu o viteză uimitoare şi le răspândeşte pe bloguri, pe reţelele de socializare şi chiar pe platformele de căutare deţinute de marii giganţi IT americani.

O companie VPN - adică una care pune la dispoziţie utilizatorilor reţele private pe internet pentru o navigare confidenţială - insistă că serviciile sale sunt deseori atacate de hackerii chinezi, iar încercările de blocare sunt tot mai dese.

Pentru a-i urmări pe disidenţi şi pentru a încerca să limiteze libertatea de exprimare pe internet, statele s-au înghesuit în faţa tarabei chineze pentru a importa modelul. Numărul ţărilor care cumpără tehnologie chinezească sau reţelistică telecom a crescut, în ciuda riscurilor legate de supraveghere şi control. Sunt 57 de state care au astfel de schimburi comerciale cu Beijingul sau care şi-au trimis oficialii la diverse traininguri privind controlul asupra mediului online.

Se încearcă, după modelul chinezesc, instaurarea unei dictaturi digitale şi, după cum remarcă experţii, ne aflăm într-un nou Război Rece, care se poartă de această dată pe internet.

Optimiştii au crezut că dacă Uniunea Sovietică nu le-a putut ţine piept disidenţilor pamfletari, atunci nici China şi partenerii săi nu pot face faţă unei armate de bloggeri cu viziuni democratice. În realitate, însă, lucrurile stau altfel. Internetul a devenit unealta principală prin care societatea poate fi controlată. Şi poate fi controlată în ambele părţi.

Fenomenul de fake news - puternic promovat inclusiv de liderul de la Casa Albă - nu a făcut decât să ducă la o şi mai mare divizare în rândul cetăţenilor. Scandalurile privind datele personale reprezintă un alt ingredient şi astfel se obţine meniul perfect, pretextul cu care defilează state precum China, Egipt sau Iran pentru a instaura un control complet pe internet.

Potrivit Freedom House, anul acesta, cenzura acoperă o treime din internetul global. Zonele considerate complet libere sunt undeva la 20%.

