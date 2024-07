(P) AlegLiceu, aplicația care te ajută să MERGI LA SIGUR cu admiterea la liceu

Să ajute elevii să nu piardă un loc unde ar putea intra pentru că, analizând broșura, pot considera că nu au șansă cu media obținută. Drept exemplu dacă elevul a obținut 8,50, în anul anterior s-a intrat cu 8,75 și consideră că nu are șanse. Stabilirea anului de referință și folosirea marjelor de eroare ajută elevii în acest sens. Pentru a nu mai exista situații în care elevi cu media 9,50 rămân fără loc (precum în 2022) sau un părinte nu pune pe fișa de opțiuni un anume liceu crezând că elevul nu are nicio șansă să intre (ca în 2021), pentru că nu știe cu ce an să compare mediile din anul curent.