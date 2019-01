(P) Lungul drum pe care iPhone l-a parcurs până în vârful industriei

Dacă pui întrebarea ce smartphone a revoluționat cel mai mult industria telefoniei mobile, cel mai probabil vei auzi răspunsul „iPhone”. Nici nu este de mirare, mai ales că este cel mai longeviv nume dintre smartphone-urile care sunt oferite în momentul de față la vânzare. Drumul său către vârf a fost presărat cu multe decizii importante, multe dintre ele fiind atribuite lui Steve Jobs.

Chiar dacă acesta nu se mai află printre noi, influența sa este cât se poate de prezentă în compania pe care a fondat-o. Obsesia pentru perfecțiune, pentru asigurarea întregii experiențe de utilizare și pentru o coerență atât în liniile de produse, cât și în marketing au clădit succesul Apple. În biografia scrisă de Walter Isaacson găsim câteva episoade în care Jobs a exprimat foarte clar modul în care vede un produs.

Open vs closed

Încă de la începuturile companiei, dezbaterile cu privire la modelul de business au fost aprinse. Microsoft este printre primele companii care a colaborat cu Apple, iar viziunea lui Bill Gates era extrem de diferită față de cea a lui Jobs. Asta pentru că cele două companii erau fundamental diferite: Apple era activă pe piața de hardware, Microsoft pe cea de software. Însă rularea sistemului de operare Apple pe configurații 3rd party ar fi adus mai mulți bani pentru compania lui Jobs, cel puțin în accepțiunea lui Gates. La polul opus, Jobs era de părere că un sistem deschis permite deteriorarea experienței de utilizare, iar această gândire l-a însoțit tot restul vieții sale.

Avantajele unui sistem închis s-au văzut după ce Jobs a revenit la Apple, în 1997. În următorii 6 ani, Jobs avea să revitalizeze familia de calculatoare, inclusiv portabilele, să aducă pe piață un sistem de operare extrem de apreciat și să revoluționeze industria muzicală prin iTunes și iPod. Și cea mai frumoasă parte e că toate aceste elemente puteau funcționa perfect împreună.

În ultimii ani, discuția open vs closed s-a mutat în domeniul telefoanelor mobile. Mai exact, este vorba despre Android vs iOS. La fel ca în cazul Microsoft, Android deține supremația în ceea ce privește cota de piață. Cu toate astea, Apple oferă mult mai rapid cea mai recentă versiune iOS clienților săi. O estimare recentă arată că peste 70% dintre posesorii de dispozitive iOS rulează cea mai recentă versiune. La polul opus, sub 5% dintre utilizatorii Android au parte de cea mai recentă versiune.

Deschiderea față de a canibaliza

Multă lume ar spune că lansarea de produse care ar canibaliza propriile produse este o nebunie. Nu și Jobs. Din cartea lui Walter Isaacson aflăm că CEO-ul Apple era dispus să facă asta dintr-un motiv foarte simplu: decât să lase competitorii să omoare un produs propriu, mai bine să o facă ei.

Jobs s-a gândit mult la acest scenariu în cazul iPod-urilor. Playerele Apple au fost cele care au transformat compania din computer-only în personal devices. Iar telefoanele mobile erau cea mai mare amenințare, așa că Jobs și ai lui au trecut la treabă.

Au eșuat într-o primă fază, când au încheiat un parteneriat cu Motorola și modelul ROKR. Telefonul putea sincroniza până la 100 de melodii prin intermediul iTunes, însă era încet, greu de folosit, iar design-ul era deloc pe placul lui Jobs.

În același timp, o mică echipă din cadrul companiei Apple lucra la un prototip de tabletă cu tehnologie multitouch. După 6 luni de lucru, Jobs a văzut primele semne ale viitorului – un smartphone fără butoane fizice, cu ecran multitouch și un browser cu adevărat util. Așa a luat naștere primul iPhone.

Ar fi nedrept dacă am termina acest articol fără să luăm în considerare showmanship-ul lui Jobs. Carisma sa din timpul prezentărilor este în mare parte responsabilă pentru creșterea așteptărilor față de orice produs. „Today Apple is going to reinvent the phone”. Din fericire, obsesia pentru perfecțiune, pentru asigurarea întregii experiențe de utilizare și pentru o coerență atât în liniile de produse, cât și în marketing ale lui Steve Jobs chiar au făcut acest lucru. Iar la final de 2018, acest lucru poate fi văzut în iPhone XS și iPhone XS Max.

