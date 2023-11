(P) Protejarea drepturilor lucrătorilor în era inteligenței artificiale

Forumul European pentru Ocuparea Forței de Muncă și Drepturi Sociale 2023 va reuni lideri de afaceri, factori de decizie și experți din industrie pentru a discuta despre inteligența artificială și lumea muncii

Inteligența artificială (IA) influențează fiecare aspect al vieții noastre profesionale, de la eficiența producției în domeniul industrial, la inovarea în domeniul sănătății. Este un subiect ce provoacă multe dezbateri, beneficiile evidente fiind puse în balanță cu incertitudinea legată de modul în care o nouă tehnologie atât de performantă ar putea afecta creativitatea umană și securitatea locurilor de muncă.

Asigurarea faptului că angajații pot exploata adevăratul potențial al IA, în timp ce se stabilesc reguli clare care să susțină standardele de calitate a locurilor de muncă, este una dintre temele cheie ale acestei ediții a Forumului European pentru Ocuparea Forței de Muncă și Drepturi Sociale. Forumul, care se axează în acest an pe „Impactul inteligenței artificiale asupra lumii muncii”, este organizat de Comisia Europeană și are loc pe 16 și 17 noiembrie 2023, la Bruxelles și online.

Potrivit unui studiu recent, inteligența artificială va aduce o creștere de 6,47 trilioane de euro a PIB-ului mondial anual în următorul deceniu. IA are puterea de a inspira inovații în domeniul tehnic, de a lărgi accesul la educație și de a stimula productivitatea în aproape toate sectoarele. Pentru mulți lucrători, însă, inteligența artificială ridică și o problemă foarte importantă, întrucât unele locuri de muncă ar putea fi amenințate.

O multitudine de invitați și de sesiuni

Forumul va reuni un ansamblu de invitați de renume mondial, format din decidenți politici de nivel european și național, miniștri, reprezentanți ai instituțiilor UE și ai întreprinderilor, parteneri sociali, societatea civilă și cadre universitare. Printre aceștia se numără profesorul Christopher Pissarides, cofondator și copreședinte al Institutului pentru Viitorul Muncii (Institute for the Future of Work) și laureat al Premiului Nobel pentru economie în 2010, Nicolas Schmit, comisarul european pentru locuri de muncă și drepturi sociale, și Valeriya Ionan, ministru adjunct pentru eurointegrare în cadrul Ministerului Ucrainean al Transformării Digitale.

Pe parcursul a două zile de seminarii și evenimente, aceștia vor explora împreună impactul inteligenței artificiale asupra lumii muncii, răspunzând la întrebări precum: Cum putem asigura echitatea, incluziunea și transparența atunci când navigăm în noua lume a muncii? Ce competențe sunt căutate de angajatorii care adoptă tehnologiile IA? Cum putem promova securitatea și stabilitatea locurilor de muncă pentru lucrători în era IA?

De ce să vă alăturați Forumului?

Principala misiune a Forumului este de a discuta modul în care politicile UE pot influența și aborda inovarea în domeniul inteligenței artificiale în țările membre, protejând drepturile lucrătorilor în întreaga Europă. Prin introducerea Legii europene pentru inteligența artificială (AI Act), prima legislație amplă din lume în materie de IA, se urmărește valorificarea potențialului neexplorat și a beneficiilor aduse de această nouă tehnologie, fără a afecta siguranța și drepturile fundamentale ale lucrătorilor.

Provocările sunt mari. Agenda amplă a Forumului european pentru forța de muncă oferă o perspectivă asupra multor subiecte. O temă cheie este dezvoltarea de noi competențe pentru lucrătorii din întreaga Europă. În contextul Anului European al Competențelor, aflat în curs de desfășurare, mai multe sesiuni se vor axa pe sprijinirea lucrătorilor în găsirea unor noi moduri de învățare. Acestea au scopul de a crea noi sinergii între oameni și tehnologie ce pot stimula productivitatea și pot oferi o securitate de lunga durată a locului de muncă, precum și condiții de muncă îmbunătățite.

Nu există nicio îndoială, inteligența artificială poate aduce multe beneficii pentru lucrători, cum ar fi servicii medicale mai bune, transporturi mai sigure și mai puțin poluante, o producție mai eficientă și energie mai ieftină și mai durabilă. Dacă inteligența artificială este exploatată în mod eficient și responsabil, atunci viitorul forței de muncă din Europa este extrem de luminos.

"Europa a devenit pionierul global al drepturilor cetățenilor în lumea digitală. Europa, împreună cu partenerii, ar trebui să deschidă calea pentru un nou cadru global pentru IA. Prioritatea noastră numărul unu este să ne asigurăm că IA se dezvoltă într-un mod centrat pe om, transparent și responsabil. Legea noastră pentru IA este deja un model pentru întreaga lume."

Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, în timpul discursului său privind starea Uniunii din 2023

Luați parte la dialogul despre cum putem lucra în siguranță și în mod productiv alături de IA în cadrul Forumului European pentru Ocuparea Forței de Muncă și Drepturi Sociale 2023.