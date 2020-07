SUA ar putea interzice TikTok. Secretarul de stat american avertizează utilizatorii că-și oferă datele Partidului Comunist chinez

Statele Unite ale Americii ar putea interzice mai multe aplicaţii de social media chinezeşti, inclusiv TikTok, a declarat secretarul de stat Mike Pompeo, potrivit CNN.

Pompeo a sugerat, în timpul unui interviu, că această măsură este posibilă, adăugând că autorităţile americane iau lucrurile foarte în serios.

Acesta a adăugat că utilizatorii ar trebui să descarce TikTok doar dacă vor ca informaţiile lor private să fie în mâinile Partidului Comunist din China, informează Mediafax.

"TikTok este condusă de un CEO american și are sute de angajați în SUA", a declarat un purtător de cuvânt la companiei după comentariile lui Pompeo. "Nu am oferit niciodată informații despre utilizatori guvernului chinez, nici nu am face acest lucru dacă ni s-ar cere", a adăugat acestas.

TikTok, care este deţinut de start-up-ul ByteDance din Beijing, a fost deseori criticat de politicienii americani care acuză faptul că aplicaţia este o ameninţare la securitatea naţională, din cauza legăturilor sale cu China. Aceştia au susţinut că aplicaţia ar putea fi obligată să coopereze cu Partidul Comunist.

Totuşi, TikTok a explicat că operează independent de ByteDance şi că datele colectate sunt stocate în afara Chinei, aşadar aceastea nu sunt supuse legilor de la Beijing. De exemplu, datele utilizatorilor americani sunt stocate în SUA, iar o copie de rezervă este în Singapore.

Platforma, care le permite utilizatorilor să înregistreze clipuri video scurte, a explodat din punct de vedere al popularităţii în toată lumea. A devenit prima aplicaţie de social media chinezească care a dobândit o asemenea recunoaştere în afara Asiei, cu 315 milioane de descărcări în primele 3 luni ale anului, depăşind orice alt record stabilit anterior, potrivit companiei de analiză Sensor Tower.

Editor web: V.M.