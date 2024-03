Marile orașe de pe coasta de est a SUA se scufundă. Experții au explicat cum este posibil

Mai multe orașe de pe coasta de est a SUA se scufundă. Experții avertizează că există o serie de factori care cauzează această situație, printre care schimbările climatice, transmite The Guardian.

Între 2007 și 2020, New York, Baltimore și Norfolk din Virginia s-au scufundat cu aproximativ 2 mm pe an, alte locuri s-au scufundat cu o rată dublă sau triplă, iar Charleston, Carolina de Sud, s-a scufundat cel mai repede, cu 4 mm pe an.

O parte din această surpare a rezultat din pomparea apei subterane pentru aprovizionarea cu apă sau pentru gaze naturale, dar New York și alte orașe se scufundă sub greutatea clădirilor lor.

Este o situație complexă, în care există o serie de factori în joc. După ce marile straturi de gheață s-au topit la sfârșitul erei glaciare, solul s-a înclinat treptat, zonele nordice care erau sub gheață ridicându-se, în timp ce zonele sudice care erau fără gheață s-au înclinat.

Dacă solul se scufundă și nivelul mării crește ca urmare a schimbărilor climatice, riscul de inundare a coastei de est a SUA este sporit.

Clădirile, drumurile, căile ferate, terenurile agricole și multe altele sunt amenințate, cu riscul ca apa de mare să se infiltreze în aprovizionarea cu apă și să transforme pădurile în „păduri fantomă”, iar deosebit de vulnerabile la surpare sunt zonele umede de coastă, cruciale pentru protejarea multor orașe de valurile de furtună în timpul uraganelor.

