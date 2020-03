Ce a poluat aseară aerul din București? Costel Alexe: Acest fenomen are la bază și arderi necontrolate din partea populației

Noaptea trecută am avut valori record de poluare, un aer pur și simplu de nerespirat, dovedit cu date științifice. Nu instituțiile statului au dat alarma, deși acesta ar fi rolul lor, să ne avertizeze când aerul devine otrăvit. Niște organizații neguvernamentale au dat alarma pe Facebook, iar de acolo a aflat până și ministrul mediului.

ONG-urile susțin că de câteva luni încoarce, de prin decembrie, cam la două săptămâni, în weekend, când autoritățile statului nu sunt foarte vigilente, există astfel de poluări, de depășiri ale nivelurilor de poluare în București și bănuiala lor este că sunt arse deșeuri ilegale în gropile de gunoi din București. Costel Alexe, ministrul mediului, a dat asigurări, luni seara, la Digi24, că nu asta s-a întâmplat duminică seara.

Judecând după dimensiunea poluării de azi-noapte, arderile necontrolate nu pot fi singura cauză a episodului necontrolat, mai spune Costel Alexe. El a recunoscut că inclusiv la Ministerul Mediului sunt „suspiciuni serioase” legate de activități industriale care se desfășoară în Ilfov sau în București mai ales noaptea și în urma cărora se evacuează în atmosferă cantități ridicate de poluanți. Totuși, ministrul spune că poluarea de azi-noapte, în mare parte, are la bază și arderi necontrolate ale populației fie de vegetație, fie de anvelope.

Costel Alexe, la Digi24:

„Episodul de poluare din noaptea trecută a avut debutul în jurul orei 21:00, atunci stațiile Ministerului Mediului au început să surprindă depășiri ale normelor admise, iar aceste depășiri au fost în creștere timp de câteva ore, iar în jurul orei 3:00 s-a înregistrat vârful de poluare. Au fost depășiri de până la opt ori pentru PM10, dar și depășiri mari ale concentrațiilor de oxizi de azot. Episodul de poluare nocturnă a fost favorizat și de condițiile de calm atmosferic, iar poluanții au rămas mai mult timp în atmosferă, în lipsa vântului.

N-aș putea să-l numesc incident, că avem tot mai multe cazuri de poluare în București. Am convocat colegii din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, pe cei de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Garda Națională de Mediu pentru a vedea exact ce s-a întâmplat. Concluzia a fost că vorbim despre un cumul de factori: în primul rând, avem arderi necontrolate din București și din județul Ilfov. Au fost multe astfel de incidente: arderi de anvelope, arderi de vegetație, cum a fost și cazul de la Crevedia, a fost acel incendiu de la Gara de Nord, înregistrat în timpul nopții și evident factorii meteorologici care au dus la persistența acestui fenomen de poluare de aseară.

Judecând după dimensiunea poluării de azi-noapte, arderile necontrolate nu pot fi singura cauză a episodului necontrolat. Avem suspiciuni serioase legate de activități industriale care se desfășoară în Ilfov sau în București mai ales noaptea și în urma cărora se evacuează în atmosferă cantități ridicate de poluanți.

Din analiza făcută astăzi, rezultă că în județul Ilfov sunt 46 de firme autorizate, iar în București - 69 și toate acestea desfășoară activități economice care includ procese de ardere. Dacă ne referim la incidentul de aseară, vreau să vă informez că la niciunul din depozitele ecologice de deșeuri din București, cele trei gropi - cele două care funcționează și cea care este închisă - nu au fost înregistrate sau semnalate incendii. Incineratoarele de deșeuri din București din zona Chiajna anul trecut nu au funcționat, nu au ars deșeuri. Dar vreau să mai fac o precizare: acest fenomen, în mare parte, are la bază și arderi necontrolate ale populației, așa cum am spus, fie de vegetație, fie de anvelope. Pentru că, în cursul zilei, am verificat datele de la stațiile din rețeaua națională de monitorizare dincolo de cele din București care au înregistrat aceste depășiri - și pe cele din Călărași, și pe cele din Giurgiu, Alexandria, Zimnicea. Toate aceste stații din rețeaua de monitorizare a calității aerului au semnalat pentru noaptea trecută depășiri și la PM10, dar mai ales la oxizii de azot.

Avem în această perioadă, la început de primăvară, foarte multe cazuri de arderi necontrolate fie de vegetație, fie de tot felul de deșeuri din curțile oamenilor, anvelope... De aceea am făcut un apel către prefecți să transmită către primăriile administrațiilor publice locale să nu mai aibă loc astfel de practici”.

Obiceiuri de Lăsata secului

Arderile necontrolate despre care vorbeşte ministrul sunt focuri aprinse, potrivit unor tradiții de primăvară, în mai multe sate din județul Ilfov. Nu au ars doar lemne, ci au pus pe foc și pneuri. Zeci de cauciuri de mașină au fumegat în jurul Bucureștiului ore în șir. Cum vântul nu a suflat aproape deloc, fumul negru a rămas pe cer, iar mirosul s-a simțit de la distanțe mari.

Astfel de practici ne-au semnalat și telespectatorii. „Arderea cauciucurilor e o practică foarte frecventă de Lăsata secului, se numește Olălie/Ulărie (așa cum am aflat inclusiv de la cunoscuți care din pacate încă practică acest obicei, din comuna Brănești, IF). Ba chiar Primaria din Afumati a invitat aseara public populația la sărbătoarea cu pricina”, ne-a scris Bianca Constantin.

