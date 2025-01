Cel mai fierbinte an din istoria măsurătorilor. 2024 a depășit cu 1,6 grade Celsius nivelurile preindustriale

Schimbările climatice au dus, pentru prima dată, anul trecut, temperatura globală anuală peste ținta de 1,5 grade Celsius, convenită la nivel internațional, iar fenomenele meteo extreme s-au amplificat, atrage atenția un raport Copernicus, citat de The Guardian.

Temperatura medie în 2024 a fost cu 1,6 grade Celsius peste nivelurile preindustriale, arată datele Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice al UE. Este un salt de de 0,1 grade Celsius față de 2023, care a fost, de asemenea, un an record de căldură și reprezintă niveluri care nu au mai fost niciodată experimentate de oamenii moderni.

Încălzirea este cauzată în principal de arderea combustibililor fosili, iar daunele aduse vieților și mijloacelor de trai vor continua să crească în întreaga lume până când cărbunele, petrolul și gazul vor fi înlocuite. Ținta Acordului de la Paris de 1,5 grade Celsius este măsurată pe parcursul unui deceniu sau doi, așa că un singur an peste acest nivel nu înseamnă că ținta a fost ratată, dar arată că urgența climatică continuă să se intensifice. Fiecare an din ultimul deceniu a fost unul dintre cei mai fierbinți ultimi zece, în înregistrările care datează din 1850.

Datele Copernicus arată, de asemenea, că o suprafață record de 44% din planetă a fost afectată de stres termic puternic până la extrem la 10 iulie 2024 și că cea mai călduroasă zi din istoria înregistrată a avut loc pe 22 iulie.

„Există acum o probabilitate extrem de mare că vom depăși media pe termen lung de 1,5 grade Celsius, limita convenită prin Acorduld de la Paris”, a spus dr. Samantha Burgess, director adjunct la Copernicus. „Aceste temperaturi globale ridicate, împreună cu nivelurile record ale vaporilor de apă din atmosferă în 2024, au însemnat valuri de căldură fără precedent și evenimente de precipitații abundente, provocând daune pentru milioane de oameni.”

Dr. Friederike Otto, de la Imperial College London, a spus: „Acest record trebuie să fie o trezire la realitate. Un an de vreme extremă a arătat cât de periculoasă este viața la 1,5 grade C. Inundațiile Valencia, uraganele din SUA, taifunurile din Filipine și seceta din Amazon sunt doar patru dintre dezastrele de anul trecut, care au fost agravate de schimbările climatice. Sunt multe, multe altele.”

„Lumea nu trebuie să vină cu o soluție magică pentru a împiedica lucrurile să se înrăutățească în 2025”, a adăugat Otto. „Știm exact ce trebuie să facem, de la trecerea de la combustibilii fosili, până la oprirea defrișărilor și transformarea societăților în unele mai rezistente.”

Este de așteptat ca și emisiile de carbon din 2024 să fi stabilit un nou record, ceea ce înseamnă că nu există încă semne de tranziție de la combustibilii fosili promise de națiunile lumii la conferința ONU privind schimbările climatice de la Dubai din decembrie 2023. Lumea este pe calea unei încălziri globale catastrofale cu 2,7 grade Celsius până la sfârșitul secolului.

Următoarea mare oportunitate de acțiune vine în februarie, când țările trebuie să depună noi angajamente de reducere a emisiilor la ONU. Emisiile de combustibili fosili trebuie să scadă cu 45% până în 2030 pentru a avea șansa de a limita încălzirea la 1,5 grade Celsius.

Noua normalitate: 2024 ar putea ajunge printre cei mai reci ani ai acestui secol

Temperaturile au fost crescute în prima jumătate a anului 2024 de fenomentul climatic natural El Nino, dar au rămas foarte ridicate în a doua jumătate a anului chiar și când El Niño s-a disipat. Unii oameni de știință se tem că un factor neașteptat a intervenit, provocând o accelerare îngrijorătoare a încălzirii globale, deși o variație naturală neobișnuită de la an la an ar putea fi, de asemenea, motivul.

Profesorul Joeri Rogelj, de la Imperial College London, a declarat: „Fiecare fracțiune de grad – fie 1,4C, 1,5C sau 1,6C – dăunează mai mult oamenilor și ecosistemelor, subliniind nevoia continuă de reduceri ambițioase ale emisiilor. Costul energiei solare și eoliene scade rapid și acum este mai mic decât combustibilii fosili în multe țări.”

Profesorul Andrew Dessler, un climatolog la Universitatea Texas A&M din SUA, a răspuns noilor recorduri de temperatură stabilite an de an, oferind aceeași declarație presei: „Fiecare an, pentru tot restul vieții tale, va fi unul dintre cele mai fierbinți din istoria măsurătorilor. Acest lucru, la rândul său, înseamnă că 2024 va ajunge să fie printre cei mai reci ani ai acestui secol.”

Editor : Ș.R.