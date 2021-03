Copaci tăiați fără aviz în București: „Principalii tăietori sunt chiar autoritățile locale”

La fiecare trei zile un copac se taie ilegal în București, după cum arată statisticile oficiale. Iar pentru asta autoritățile au dat amenzi, numai în ultimii 2 ani, de aproape 280 de mii de lei. ONG-urile de mediu spun că, în realitate, numărul arborilor care se taie fără niciun aviz este mult mai mare și avertizează că tăierea acestor copaci și înlocuirea loc cu betoane duce la tot mai multe cazuri astm, cancer pulmonar și boli de inimă.

Bucureștiul este capitala europeană unde copacii sunt tăiați ilegal chiar sub nasul autorităților, mai exact la câteva sute de metri distanță de sediile mai multor ministere și de Parlamentul României.

Mai exact pe strada Apolodor, acolo unde vara trecută era o oază verde printre blocuri.

Femeie: Era gura noastră de oxigen. Toate furtunile, toate... eram apărați și de soare și de căldură. Era o pădurice, eu spuneam că am o pădure în față, nici nu trebuia să plec la băi. Din octombrie au început pe rând, pe rând să îi taie. Întâi i-au tuns, pe urmă au venit la începutul lui noiembrie, au venit în decembrie și pe rând, pe rând... Nu știu câte mașini au cărat cu acești arbori care erau foarte înalți.

În total 18 copaci au fost tăiați.

Dintre aceștia doar 5 aveau aviz pentru a fi tăiați, pe motiv că erau bătrâni. Pentru restul, Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Capitalei a dispus doar toaletarea lor, însă și aceștia au fost tăiați, iar pentru asta polițiștii locali au amendat proprietarul terenului cu 30.000 de lei.

Contactat de Digi24, administratorul firmei care deține terenul unde au avut loc defrișările ilegale, ne-a transmis că niciun angajat al societății comerciale pe care o reprezintă nu a cerut tăierea copacilor sănătoși și că a depus o plângere la Secția de Poliție numărul 17 pentru a fi găsit vinovatul.

În 2020, în pandemie, s-au tăiat undeva la 10.000 de arbori ilegal în municipiul București

Statisticile oficiale ale Primăriei Capitalei arată că anual sute de copaci din București sunt tăiați ilegal, iar cei mai mulți sunt în sectorul 1. Pentru aceste defrișări ilegale în 2019 și 2020 s-au dat amenzi de aproape 278 de mii de lei.

Reprezentanții ONG-urilor de mediu spun că în realitate numărul copacilor care sunt tăiați anual este mult mai mare.

Dan Trifu, vicepreședinte Eco Civica: În 2020, în pandemie, dacă centralizăm, am tăiat undeva la 10.000 de arbori ilegal în municipiul București și principalii tăietori sunt chiar autoritățile locale, la care se adaugă acești deținători de terenuri particulare.

Distrugerea spațiului verde crește gradul de poluare, care este direct responsabil de apariția astmului, cancerului pulmonar sau a bolilor de inimă.

Mădălina Chițu, jurnalist Digi24: În București se trăiește la propriu printre betoane. Așa se face că unei persoane îi revin sub 10 metri pătrați de spațiu verde. Mult sub media europeană și a recomandărilor făcute de Organizația Mondială a sănătății care spune că o persoană are nevoie de cel puțin 50 de metri pătrați de spațiu verde pentru a trăi sănătos.

O țintă mult prea departe pentru capitala țării noastre, care deja riscă sancțiuni din partea Comisiei Europene, după a fost condamnată pentru gradul ridicat de poluare.

Editor : Liviu Cojan